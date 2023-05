Prophéties autoréalisatrices: quand nos croyances deviennent réalité

Ce n’est pas d’hier que l’être humain craint le pire : il a toujours cherché à se protéger des malheurs. Si cette vigilance demeure nécessaire à notre survie, la modération en la matière a parfois bien meilleur goût. Le sociologue américain Robert King Merton l’avait d’ailleurs compris, en s’intéressant au concept de la « prophétie autoréalisatrice ».

De quoi s’agit-il exactement ? Devant une situation quelconque – un examen, une entrevue d’embauche, une déclaration d’amour, une compétition sportive, etc. –, notre lecture des événements peut être teintée par des croyances qui, consciemment ou non, nous habitent. Et plus que de simples pensées, ces croyances risquent à leur tout d’engendrer des comportements qui les concrétiseront : la prophétie se réalisera... grâce à la prophétie !

D’ailleurs, qui n’a pas éprouvé une attirance profonde pour une personne, mais croyant qu’il ou elle ne s’intéressera jamais à nous, n’osera jamais croiser son regard ou lui adresser la parole ? De la même façon, lorsqu’un examen nous semble impossible à réussir, convaincu de courir à l’échec, pourquoi faudrait-il mettre de l’énergie à réviser nos notes ? Dans un cas comme dans l’autre, ce qui devait arriver... risquera fort d’arriver.

L’effet Pygmalion

Selon la mythologie grecque, Pygmalion avait sculpté une statue d’ivoire représentant une femme qui était d’une telle beauté qu’il en est tombé follement amoureux. Pygmalion a demandé l’aide d’Aphrodite, déesse de l’amour, pour lui donner vie, et ainsi épouser celle qu’il a surnommée Galatée : ce qui au départ n’était qu’un rêve est pour lui devenu réalité.

En 1968, ce mythe, dont se sont d’ailleurs nourries plusieurs œuvres, a inspiré le psychologue américain Robert Rosenthal. Il proposa à une école d’un quartier défavorisé d’évaluer le rendement intellectuel des élèves d’une classe. Dans les faits, il n’a procédé à aucune évaluation : il a soumis des résultats fictifs aux enseignants, prétendant que 20 % des élèves possédaient un potentiel exceptionnel. À la fin de l’année scolaire, oh surprise, ce même 20 % des élèves ont obtenu d’excellents résultats !

L’effet observé, appelé depuis l’effet Pygmalion, s’explique par le fait que les attentes et les exigences des professeurs ont augmenté lorsqu’ils ont pris connaissance de ces pourcentages : ces derniers ont donc invité leurs élèves à se dépasser. Tout comme dans le mythe du sculpteur Pygmalion, la conviction des enseignants a contribué à ce que leurs croyances se matérialisent. Il faut toutefois préciser que cette étude, bien qu’elle nous ait enseigné beaucoup, a été menée à une tout autre époque : cette expérience est en effet fort discutable sur le plan éthique.

Craindre le pire... et le voir se produire

Pour en revenir à la prophétie autoréalisatrice, on comprend donc que celle-ci peut engendrer des comportements menant à de fâcheuses conséquences. Rappelons-nous cette fameuse crainte de pénurie de papier de toilette en 2020, au début de la pandémie. Cette peur a engendré ce que les gens redoutaient, poussant plusieurs à vider les tablettes des commerces... qui ont fini par manquer de papier hygiénique ! Dans le même ordre d’idées, si une personne devait croire dur comme fer que son conjoint ne l’aime plus, il pourrait ne plus s’investir dans sa relation de la même façon ou la mettre en péril. Et de la même façon, si une équipe sportive devait grandement douter de ses chances de réussite en vue d’une partie importante, elle pourrait se comporter comme si la partie était perdue d’avance, et les succès risquent davantage de ne pas être au rendez-vous...

Par ailleurs, bien que derrière certaines croyances se cachent des craintes possiblement légitimes, doit-on pour autant leur laisser prendre toute la place, et ce, de façon systématique ? Voilà pourquoi il importe, entre autres, de faire preuve d’un esprit critique et de prendre un pas de recul devant nos pensées automatiques et nos idées préconçues.

L’effet Pygmalion (et tout son potentiel)

Tout en demeurant réaliste et en ne sombrant pas dans l’illusion de la pensée magique – car de trop grandes attentes peuvent elles aussi mener à un sentiment d’échec –, en insufflant une dose d’optimisme, d’enthousiasme, voire de rêve devant un projet à accomplir ou l’objectif à atteindre, la trajectoire et le résultat risquent d’être complètement différents, et souvent pour le mieux. Cela peut se produire sur le plan individuel, au sein des entreprises, des communautés, des familles... Et ça commence à l’intérieur de chacun de nous.