Quand les esprits se rencontrent

Avez-vous déjà remarqué combien il est fréquent de constater que des gens, même des gens qui sont issus de milieux différents, peuvent penser la même chose quasiment en même temps ? Comme si les idées circulaient d’une manière souterraine et étaient découvertes au même moment par plusieurs, et proclamées à l’unisson comme étant intéressantes.

J’ai travaillé une grande partie de ma vie dans le domaine de l’enseignement et je me suis passionnée pour l’étude des caractères humains. Ça m’a d’ailleurs permis de traverser les ans et certaines difficultés de parcours, en ne perdant jamais ma passion pour les humains à qui j’enseignais, même si certains s’avéraient parfois difficiles à endurer.

Anonyme

Le thème de l’humain est effectivement un sujet passionnant et sans fin, car les subtilités les caractérisant individuellement ne finiront jamais de nous surprendre. Sur celui de la synchronicité, je me souviens d’avoir interviewé jadis Jean-François Vézina, auteur du livre « Les hasards nécessaires » qui cherchait justement à expliquer ce phénomène en profondeur pour le distinguer de la banale coïncidence. Selon Carl Gustav Jung, « la synchronicité répondrait à une énergie du Cosmos qui agit comme principe organisateur dans le chaos de la psyché que j’appellerais “le soi” ».

Dans le domaine de la création commerciale, on remarque souvent que des tendances similaires de style, de couleur et de matière naissent en même temps, et cela aux quatre coins du monde.