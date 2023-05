Romans d’ici: une station-service la nuit

Mathieu est un adolescent qui se cherche, mais l’aire dans laquelle il tourne en rond est limitée : une station-service en banlieue de Montréal. De quoi pourtant remplir un savoureux roman !

Parfois, avant même d’en avoir lu une ligne, on sent que la couverture colle parfaitement au ton d’un récit. C’est le cas avec Le plein d’ordinaire, premier roman d’Étienne Tremblay pour lequel le trait de crayon et les couleurs pimpantes de Maxime Gérin nous mettent en appétit.

De fait, comme le dessin, l’histoire sera à la fois familière, grinçante, souriante, nostalgique – puisqu’on recule à l’été 2007 – et minutieusement reconstituée.

Rien n’illustre mieux cette attention pour les détails que l’obsession de Mathieu, narrateur du roman, pour le pot : on saura tout de ses techniques de roulage de joints ! C’est répétitif, mais le jeune homme n’a pas grand-chose auquel se raccrocher. À 17 ans, il se sent tellement coincé : entre la fin du secondaire et le début du cégep ; entre la fin de sa relation avec Mathilde et son coup de foudre pour sa collègue Valérie ; entre son rêve de devenir poète et sa réalité de commis de nuit chez Petro-Canada. Même plus disponible pour les partys !

De ce monde où il ne se passe rien, Étienne Tremblay arrive à tirer une histoire totalement accrocheuse grâce à l’attachement que l’on développe pour son Mathieu. Le regard que celui-ci pose sur ses amis, sa mère, son travail, les filles (comment donc les aborder !) est aussi implacable que sensible, reflet des sentiments à fleur de peau, et très charnels, qui caractérisent les ados.

Seul face à l’univers

Or, de manière plus surprenante, on se retrouve aussi à se passionner pour le fonctionnement même du dépanneur d’une station-service : le placement des produits dans les présentoirs, le passage des fournisseurs, le défilé des clients, le comptoir de café à nettoyer, les pâtisseries à mettre au four... Stéphane, le gérant omniprésent et si moderne avec son oreillette à l’oreille, en tirerait une grande fierté !

Mathieu, lui, le trouve insupportable. Il veut bien faire correctement son boulot, mais pas devenir maniaque. De toute manière, ce sont les petites délinquances qui permettent de tenir le coup la nuit, comme le pot fumé, ou les cigarettes et la bouffe que l’on chipe en douce. La solitude devient lourde sous les néons allumés.

Mais il y a aussi autre chose que Mathieu, poète en herbe, cherche à apprécier. Entre la fin de la nuit et la pointe du jour, il y a toujours un moment où le client disparaît. Il ne reste plus qu’un homme seul face à l’univers.

Même sur « le boulevard qui mène vers Longueuil, passé la track de chemin de fer quand de Mortagne change de nom, là où ça sent tout le temps la levure à cause de l’usine Weston », ce temps suspendu est magnifique. À l’image de cet été décevant et qui néanmoins fait avancer un ado en voie de devenir un homme.