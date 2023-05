«La Chronique des Bridgerton»: un roman adapté du scénario de la série «La reine Charlotte»

Autrice de la série à succès La Chronique des Bridgerton, adaptée en télésérie et diffusée sur Netflix à la grandeur de la planète, Julia Quinn a également adapté le scénario de la nouvelle série La reine Charlotte pour en faire un roman. Une formidable expérience d’écriture avec Shonda Rhimes, un plongeon dans l’Angleterre du 18e siècle... et une interprétation incandescente du lien unissant la reine Charlotte et le roi Georges III.

Avant les Bridgerton, il y eut une histoire d’amour. Formidable, sensuelle, inattendue. Le 8 septembre 1761, au palais Saint James de Londres, le roi George et sa fiancée, Charlotte, vont se voir pour la première fois de leur vie. Et quelques heures plus tard, ils vont s’épouser.

Charlotte de Mecklembourg-Strelitz vient d’arriver d’Allemagne. Elle est belle, audacieuse et très intelligente. Mais elle ne correspond pas tout à fait à l’idéal féminin qu’avaient en tête les conseillers du roi. Et Charlotte n’est pas enchantée à l’idée d’épouser un inconnu...

Julia Quinn, en entrevue téléphonique, révèle qu’elle a rapidement trouvé le personnage de Charlotte inspirant.

« La reine Charlotte est un ajout : elle est née de la série sur Netflix. Elle n’était pas dans le roman La Chronique des Bridgerton. Et elle représente absolument mon changement préféré de l’adaptation. »

« Le jeu de l’actrice Golda Rosheuvel était brillant – un véritable tour de force. Elle était tellement fabuleuse que Netflix a décidé de faire une préquelle, et j’ai trouvé ça incroyable. »

« Lorsque Shonda m’a téléphoné pour m’annoncer la nouvelle, mon mari m’a dit : il faut que tu écrives le livre ! Je ne savais pas trop... Plus tard, elle m’a dit qu’elle avait pensé exactement la même chose et se demandait si j’avais le goût de l’écrire. »

Photo fournie par les Éditions Flammarion Québec

Écrire à partir d’un scénario

Julia Quinn connaissait l’histoire de la véritable reine Charlotte, mariée au roi quelques heures à peine après l’avoir rencontré. Elle explique que c’est plutôt Shonda Rhimes qui a mené les recherches.

« Nous avons écrit tour à tour. Elle a écrit le script des six épisodes, et j’en ai fait un roman. Elle a fait les recherches et j’ai fait les miennes au fur et à mesure. Combien de frères et sœurs avait-elle, par exemple ? Elle était allemande. Elle l’est aussi dans la série, mais en réalité, elle ne parlait pas du tout anglais lorsqu’elle est arrivée en Angleterre. »

Sur le plateau

Julia Quinn s’est également rendue sur le plateau de tournage de la série.

« C’était très intéressant parce que c’était la première fois que j’avais un support visuel aussi fort pour écrire un roman : à quoi ressemblent les personnages, comment ils se déplacent, comment est le décor. J’ai pu voir des collections d’objets scientifiques qui ont appartenu au roi Georges III. »

De la personnalité de Charlotte, elle aime particulièrement sa force de caractère.

« Elle a trouvé son propre pouvoir. Elle a été envoyée dans un autre pays et n’a pas eu le choix. Elle n’avait pas un mot à dire sur le sujet. Elle s’est dit : d’accord. Je vais rester moi-même et je vais faire en sorte que ça marche. »

La jeunesse de Charlotte

Écrire à partir du scénario de Shonda Rhimes a été un défi intéressant puisqu’elle devait rebâtir un roman à partir de l’architecture d’un script.

« La série navigue entre deux périodes, celle de la jeunesse de Charlotte et celle de son âge adulte, telle qu’on la connaît dans la série Bridgerton. On se promène entre deux personnages. Le livre suit davantage la jeune Charlotte. »

Julia Quinn aime la nouvelle série.

« Il se passe beaucoup de choses... et la partie romance de l’histoire est délicieuse. On voit vraiment ces deux personnages tomber amoureux. »