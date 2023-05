Un test en ligne pour calculer votre espérance de vie

Un médecin en gériatrie et professeur de médecine, spécialiste des personnes centenaires, a mis en ligne un calculateur d’espérance de vie qui vous permet d’évaluer à quel âge vous devriez mourir.

Le Living to 100 Life Expectancy Calculator est une création de l’Américain Thomas Perls, qui travaille au Boston Medical Center en plus d’enseigner la médecine à l’université de Boston.

L’outil disponible gratuitement en ligne se base sur des recherches scientifiques, des statistiques, mais également vos habitudes de vie.

Via un questionnaire qui prend quelques minutes à remplir, vous êtes interrogé sur votre situation familiale et sociale, vos habitudes de vie, votre alimentation, votre santé et vos antécédents familiaux.

Une fois toutes les questions répondues, le calculateur vous indique combien d’années il vous reste techniquement à vivre.

Le Dr Perls précise toutefois qu’il ne faut pas s’inquiéter du résultat que vous pourriez obtenir. Son test en ligne est d’abord destiné à vous informer sur les habitudes et les comportements qui ont un impact sur votre santé et votre espérance de vie.