Vol de données de 2017-2018: leur cote de crédit réduite à néant après une fraude

Plus de cinq ans après s’être fait voler leur identité par des fraudeurs qui ont fait d’innombrables demandes de crédit à leur nom, des enseignants se démènent pour blanchir leur nom auprès d’une institution financière.

«J’en ai plein mon casque! Ça fait des années que je me bats pour m’en sortir, que j’ai les papiers qui prouvent que j’ai été fraudé, et ça me hante encore», dénonce François Charland.

En décembre 2017, l’enseignant de Québec a réalisé qu’on avait usurpé son identité lorsqu’un représentant de Bell l’a contacté pour lui dire qu’on avait ouvert trois comptes différents avec ses informations.

Des fraudeurs avaient en fait obtenu une quinzaine de cartes de crédit et des cellulaires à son nom grâce à un vol de données qui a touché quelque 50 000 enseignants à travers le Québec.

«Comme la situation était connue, tous les comptes ont été fermés rapidement et mes dettes ont été effacées... à l’exception de BMO. En 2021, après des jours de niaisage, on m’a finalement dit que tout était beau», raconte l’homme.

La pire cote possible

Mais M. Charland n’était pas au bout de ses peines avec l’institution financière. Alors qu’il s’apprêtait à renouveler son hypothèque dans les derniers jours, on lui a souligné qu’il avait une cote de crédit R9 en raison d’une dette en recouvrement chez BMO.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Il s’agit de la pire cote possible, équivalent à une faillite.

Dave Mallette, un enseignant de Repentigny qui a aussi été touché par le vol de données, se trouve dans une situation presque identique. Un problème avec BMO en 2021 supposément réglé, suivi de la découverte du pot aux roses lors du renouvellement d’hypothèque cette année.

«J’ai dû renouveler mon prêt avec la banque avec qui j’étais déjà à un mauvais taux... Je suis épuisé», souffle-t-il en racontant son «cauchemar».

Relancée à plusieurs reprises à ce sujet, une porte-parole de BMO s’est finalement contentée de dire qu’elle ne pouvait partager d’informations liées à un client.

Pas sortis du bois

Mais même s’ils finissaient par obtenir gain de cause auprès de l’institution financière, M. Mallette et M. Charland ne seraient pas nécessairement sortis du bois.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBE

Tout comme les quelque 50 000 autres enseignants touchés par le vol de données de 2017-2018, leurs informations personnelles circulent encore, souligne l’expert en cybersécurité Patrick Mathieu.

«Tant qu’il n’y aura pas d’identité numérique canadienne, on va tourner en rond, pris pour éteindre des feux. Leur numéro d’assurance sociale et leurs informations ont déjà fuité, c’est trop tard», explique-t-il.

Le système de surveillance du crédit d’Equifax permet une certaine vigilance, précise M. Mathieu, mais dans plusieurs cas il sera difficile de bloquer la fraude avant qu’elle ne survienne.

Un vol de données majeur

Plus de 51 400 enseignants touchés

360 000 profs étaient et sont toujours à risque

Trois Montréalais arrêtés et accusés en 2020

Source: Gouvernement du Québec et Sûreté du Québec

Les fraudes au Canada en 2022

531 M$ : Pertes financières au Canada liées aux fraudes

42 M$ : Pertes financières au Québec liées aux fraudes

57 578 : Victimes de fraude au pays

92 078 : Signalements de fraude aux pays

1er : Le Québec se situe au premier rang en ce qui a trait aux fraudes par identité au Canada, depuis deux ans.

Source : Centre antifraude du Canada