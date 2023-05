2e saison de «Sortez-moi d’ici!»: les campeurs sélectionnés, les conteneurs en route

Les 10 campeurs de la deuxième saison de Sortez-moi d’ici! ont déjà été choisis en vue des tournages qui se mettront en branle à la fin juin dans un autre pays que le Costa Rica.

Le producteur et coanimateur de la téléréalité Jean-Philippe Dion l’a confirmé à l’Agence QMI, lundi, au lendemain de la grande finale ayant couronné Andréanne A. Malette comme reine de la jungle.

«Tout le monde a essayé son kit. Étonnamment, on a eu beaucoup d’appels de gens qui avaient envie de faire la saison 2. On a un bel horizon de personnalités complètement différentes», a dit Jean-Philippe, qui est plus que satisfait des résultats de la première mouture. «C’est au-delà de nos attentes!» a-t-il indiqué en ce qui concerne la moyenne confirmée de 1,6 million de téléspectateurs ayant visionné chaque épisode, selon les chiffres de Numeris en date du 30 avril.

L’équipe de Productions Déferlantes doit repartir d'une «page blanche» comme Sortez-moi d’ici! change de destination pour la deuxième saison.

Joël Lemay / Agence QMI

«On va dans un lieu où ils n’ont jamais reçu de tournage. On aura un grand terrain vague où on devra construire nos 13 grandes plateformes pour les défis. Les conteneurs sont partis sur un bateau il y a plus d’un mois et dans deux semaines des gens partent pour assembler tout ça.»

La solidarité, l’entraide et la bienveillance sont des valeurs que Sortez-moi d’ici! met de l’avant, en plus du courage et de la résilience. «Il y a une couche d’humanité encore plus grande au Québec, je trouve. Comme producteur, c’est le genre de show que j’ai le goût de faire. J’ai besoin de donner cette profondeur-là aux émissions que je fais, sentir que ce n’est pas qu’un divertissement, qu’il y a quelque chose d’utile quand les gens se racontent. Le public peut s’identifier», a dit Jean-Philippe.

Il y a aussi toute la dimension humoristique qui fait la différence à Sortez-moi d’ici!. On pense immédiatement à Nathalie Simard, qui a été très drôle et que les Québécois ont redécouverte.

Et en ce qui concerne les défis d’élimination, ils étaient aussi ludiques pour donner à chacun la même chance de réussir.

Traumatisé

Jean-Philippe rigole en soulignant «avoir été traumatisé chaque minute» pendant son expérience dans la jungle. «Je ne suis pas déstabilisé facilement, mais ce que les campeurs avaient à faire comme défis, c’était exactement la zone difficile pour moi. Je suis dédaigneux, alors ce qu’ils avaient à manger... Des défis de sports, physique, de hauteur. L’accumulation de toutes mes peurs, c’était ce que les campeurs devaient affronter!»

En attente du renouvellemetn de La Voix et de La vraie nature

Jean-Philippe Dion, dont la boite Productions Déferlantes produit aussi Sucré Salé (début le 22 mai) et Chanteurs masqués (le tournage de la 3e saison s’amorce jeudi), est toujours en attente du renouvellement de son émission La vraie nature pour une sixième saison et, surtout, pour la 10e saison de La Voix. «C’est extrêmement tard» pour avoir une réponse de TVA, a-t-il admis, surtout que les coachs doivent libérer leur agenda pour les enregistrements et les directs, eux qui ont des spectacles et divers projets.