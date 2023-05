Athletics à Las Vegas : Une étape importante franchie

Les discussions entre l’organisation des Athletics d’Oakland et Las Vegas vont bon train puisqu’un terrain a déjà été choisi pour la construction d’un nouveau stade de baseball dans la ville du jeu.

Les A’s et la compagnie Bally’s Corp se sont entendus lundi sur l’utilisation d’une partie du terrain du vieux Tropicana Las Vegas, un hôtel-casino situé sur la célèbre Strip. Selon Reuters, le tout a été fait en conjonction avec Gaming & Leisure Properties, Inc. (GLPI) et un accord contraignant a été signé.

«Nous sommes excités à propos du potentiel d’amener du baseball des ligues majeures dans cet endroit iconique. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de Bally’s et GLPI et nous avons hâte de finaliser les plans pour amener les Athletics dans le Nevada du Sud», a déclaré par voie de communiqué le président des A’s, Dave Kaval.

Selon les derniers rapports, la construction d’un amphithéâtre de 30 000 places sur le terrain. Ce projet coûterait 1,5 milliard $. Soutenant pour l’instant le déménagement au vu des problèmes persistants d’assistance à Oakland, le baseball majeur devra donner son aval avant la première pelletée de terre. La question du financement public devra aussi être réglée.

Les A’s pourraient devenir la troisième franchise du sport professionnel à s’implanter à Las Vegas dans la dernière décennie. En 2017, les Golden Knights sont devenus la 31e équipe de la Ligue nationale de hockey. Du côté de la NFL, ce sont les Raiders d’Oakland qui ont fait leurs boîtes pour la ville du vice en 2020.

Toujours selon Reuters, les Athletics accueilleraient en moyenne 9 449 partisans par rencontre cette saison, soit le pire rendement aux guichets de tout le circuit Manfred. L’équipe californienne montre aussi la moins bonne fiche de la ligue, n’ayant gagné que neuf de ses 40 affrontements avant les matchs de lundi soir.