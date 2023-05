Baseball: après la fièvre des Remparts, la fièvre des Capitales, chez qui les billets s'écoulent vite aussi

Il se passe quelque chose dans le monde du sport à Québec. Après les Remparts, qui afficheront au minimum trois salles combles durant la finale de la LHJMQ, voilà que les Capitales ont déjà vendu «six fois plus de billets que l'an dernier» pour l'ensemble de la saison, se réjouit le directeur général, Charles Demers.

Les champions en titre de la Ligue Frontier se produiront devant leurs partisans pour la première fois de la saison, mardi soir au Stade Canac.

Pour l'occasion, ce ne sera pas salle comble - c'est rarement le cas lorsque le match d'ouverture est disputé un mardi -, mais ce sont quelque 3000 spectateurs qui devraient braver les 12 degrés ambiants pour voir leurs favoris à l'oeuvre.

Quelques inquiétudes...

De quoi mettre un baume sur une première série en demi-teinte, qui s'est conclue dimanche face aux Crushers de Lake Erie. Les Capitales rentrent à la maison avec une fiche d'une victoire contre deux revers, mais aussi, avec certaines inquiétudes.

Pete Tago, qui devrait être l'as de leur rotation, souffre d'une blessure à un bras qui fait perdre une vingtaine de miles à l'heure à ses lancers. «C'est un gros point d'interrogation. C'est inquiétant, regrette le gérant Patrick Scalabrini. [Mardi], il va passer plus de tests pour voir ce qui ne fonctionne pas dans son épaule.»

Photo tirée du compte Facebook de Pete Tago

Et il y a Landon Leach, un autre partant, qui n'a même pas pu fouler le monticule, aussi en raison de douleurs à un bras.

Le départ ira donc à Stephen Chamblee, le «seul rescapé de la formation de partants après trois matchs, avec Carlos Sano». «On l'aime, on sait qu'il va nous donner une bonne sortie et une chance de l'emporter», souligne Scalabrini.

... et de la fébrilité

Mais malgré les mauvaises nouvelles qui ont forcé le gérant à «tester la profondeur de son équipe dès le départ», les joueurs sont fébriles à l'idée de jouer un premier vrai match au Stade Canac.

Car avant même leur arrivée avec le club, la foule de Québec leur a été vantée. Ils en ont d'ailleurs eu un avant-goût lors d'une rencontre préparatoire, il y a deux semaines: «Il devait y avoir 50 personnes dans les estrades, mais on aurait dit qu'il y en avait 1500!» lance le Québécois David Glaude, qui est de retour avec l'équipe.

Photo fournie par les Capitales

Les joueurs pourront d'ailleurs faire connaissance avec leurs «fans», puisqu'une séance d'autographes a été organisée après le match afin de présenter les nouveaux visages. Et même si on est mardi, des feux d'artifice clôtureront la partie contre les Jackals du New Jersey, qui montrent aussi un dossier de 1-2 après trois rencontres.

«Les joueurs sont fébriles, mais nous aussi, dit Charles Demers. On a hâte de leur montrer que l'on est une ville de baseball!»

► Il y a 17 000 billets vendus pour la fameuse terrasse du Stade Canac, mais il reste encore des places pour certains soirs, dont pour le match d'ouverture.

► Les Capitales sont encore en attente des partants Steven Fuentes ainsi que des releveurs Abdiel Saldana et Salvador Justo, qui devraient se joindre à l’équipe la semaine prochaine.

Le retour de la filière québécoise

Les lanceurs Pete Tago et Landon Leach, qui devraient bien voir de l'action éventuellement, le puissant Juremi Profar au bâton... il y a quelques nouveaux visages chez les Capitales de Québec cette année, mais la filière québécoise, elle, est toujours là.

Comme l'an dernier, David Glaude sera à son poste à l'avant-champ, tandis que Jonathan Lacroix et Marc-Antoine Lebreux patrouilleront le champ extérieur.

«Ça fait du bien d'avoir des Québécois qui performent, et d'entendre un peu parler français à travers l'anglais», se réjouit Glaude, qui a salué aussi les belles performances de ses deux «compatriotes» en séries éliminatoires, l'an dernier.

Photo courtoisie, Capitales de Québec (Christian Gingras)

À 28 ans, Glaude en sera à sa troisième saison à Québec. Comme chaque année, il y va «une campagne à la fois». La Ligue Frontier, ce n'est pas un boulot à temps plein pour les joueurs: le jeune vétéran doit donc concilier avec son autre carrière, lui qui travaille dans l'arpentage.

Un bébé sur la route

Et cette saison, le Québécois fera face à une nouvelle réalité. Il est maintenant papa du petit Justin, neuf mois. Mais sa conjointe a donné son aval pour qu'il prenne la route un peu partout aux États-Unis cet été, surtout qu'elle pourra souvent l'accompagner, puisqu'elle est en congé parental.

«Mais le plus important, c'est que j'avais encore la passion, souligne-t-il. Au final,tout était un bon fit, alors je me suis dit: "let's go, je m'embarque pour une autre saison.»

Auteur de trois coups sûrs en trois matchs depuis le début du calendrier régulier, Glaude a lui aussi hâte de renouer avec le Stade Canac. Notamment pour pouvoir lancer à ses nouveaux coéquipiers: «On vous l'avait bien dit!»

Mais aussi, pour tourner la page sur cette première série loin de la maison qui ne s'est pas déroulée comme les Capitales l'auraient voulu. «On a hâte de retrouver nos fans, affirme-t-il. [...] Ça va être le fun. Aux gars, on n'arrête pas de dire que l'ambiance va être incroyable.»

«On n'a pas encore joué notre meilleur baseball, ajoute-t-il. Ça va nous donner un peu plus d'adrénaline, un peu plus d'énergie.»