Batteries : Stellantis arrête les travaux, réclame plus de fonds pour son usine

Le géant Stellantis, formé des groupes PSA et Fiat Chrysler, a mis sur pause la construction de son usine de batterie pour voitures électriques à Windsor, en Ontario, sous prétexte que le fédéral n’aurait pas rempli ses obligations d’investissements.

«Le gouvernement canadien n’a pas donné ce qui avait été entendu, donc Stellantis et LG Energy Solution vont commencer à implanter leurs plans de contingence. Dès maintenant, tous les travaux de construction du module de production de batteries sur le site de Windsor sont arrêtés», a indiqué l’entreprise dans une déclaration envoyée lundi.

Cette sortie fait suite à un reportage du «Toronto Star» qui affirmait dès vendredi que Stellantis pourrait abandonner son projet d’usine, à moins d’obtenir plus de fonds de la part des gouvernements provincial et fédéral.

L’entreprise avait annoncé le partenariat avec LG Energy, la construction d’une usine de batterie évaluée à 4,1 milliards $ US (environ 5,5 milliards $ CAN), en mars 2022. L’usine doit entrer en fonction en 2024 et fournir du travail à quelque 2500 personnes.

Or, selon le «Toronto Star», c’est l’entente annoncée le mois passé entre l’Ontario et le fédéral avec Volkswagen pour l’implantation d’une méga-usine de batteries qui serait restée en travers de la gorge de Stellantis. Le gouvernement Trudeau a mis sur la table environ 13 milliards $ sur dix ans en incitatifs pour l’usine évaluée à 7 milliards $.

Stellantis aimerait maintenant revoir son entente avec le gouvernement pour égaler les aides attendues pour sa propre usine.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a révélé être «très préoccupé» par l’arrêt des travaux.

«Vous savez, nous avons besoin que le gouvernement fédéral s’élève comme il l’a fait pour Volkswagen», a-t-il affirmé, en appelant Ottawa à discuter avec Stellantis pour sauver le projet d’usine.