ChatGPT: des profs de cégep et des chargés de cours tirent la sonnette d’alarme

Alors que la session collégiale tire à sa fin, des profs de cégeps et des chargés de cours tirent la sonnette d’alarme: avec l’apparition de ChatGPT, plusieurs signalent des cas de tricherie présumés, si bien que la fédération qui les représente réclame «d’urgence» un moratoire afin de freiner le développement de l’intelligence artificielle.

«En cette fin d’année scolaire, c’est un cri d’alarme que nous lançons aux politiciens de tous les ordres de gouvernement parce que l’IA est déjà implantée dans nos collèges et nos universités et fragilise déjà la relation pédagogique avec les étudiantes et les étudiants. On ne peut se mettre la tête dans le sable», affirme par communiqué Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), qui représente la majorité des profs de cégep et des chargés de cours universitaires de la province.

Au cours des dernières semaines, plusieurs membres ont signalé des cas de travaux qui auraient été rédigés par des robots conversationnels comme ChatGPT.

Mais en raison des règles en vigueur dans les établissements, il est difficile de prouver hors de tout doute qu’il y a eu tricherie puisque l’efficacité des logiciels de détection est limitée, indique la fédération, qui craint que le développement de l’intelligence artificielle «favorise les raccourcis dans les apprentissages».

La FNEEQ-CSN est par ailleurs préoccupée par l’absence de contrôle encadrant les développeurs de l’intelligence artificielle, qui entraîne des enjeux éthiques, et réclame de mettre un frein à son développement en l’absence de telles balises.

ChatGPT est un robot conversationnel, accessible gratuitement en ligne depuis la fin novembre. Il suffit de l’interroger sur à peu près n’importe quel sujet pour que les mots défilent rapidement à l’écran. L’outil peut générer des comptes rendus d’œuvres littéraires québécoises, disserter sur des concepts philosophiques ou retracer les origines de la crise d’Octobre selon le nombre de mots demandés. Il peut même adapter son style d’écriture à celui d’un cépégien et glisser quelques fautes dans un texte, si on le lui demande.

