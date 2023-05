«Cœur vintage»: une nouvelle websérie avec Émilie Bibeau

La comédienne Émilie Bibeau défendra le rôle principal de la nouvelle websérie Cœur vintage, d’après son idée originale.

C’est la comédienne, scénariste et réalisatrice Rachel Graton qui dirigera le plateau d’après un scénario de la comédienne et scénariste Pascal Renaud-Hébert, qui a travaillé les textes en collaboration avec la dramaturge et romancière Fanny Britt. Émilie Bibeau et Anouk Mahiout se sont aussi partagé la plume pour les deux premiers épisodes.

Cœur vintage est librement inspirée des chroniques d’autofiction présentées à Plus on est de fous, plus on lit!, ancienne émission d’ICI PREMIÈRE, du spectacle Chroniques d’un cœur vintage présenté à La Licorne et du livre Cœur vintage publié aux Éditions Cardinal.

«Cœur vintage raconte les (més)aventures d’un cœur célibataire qui a bien du mal à s’identifier à son époque. Sans pudeur et avec beaucoup d’autodérision, la série jongle avec les agitations sentimentales de Pauline, une [femme de 42 ans] sans enfant à la fois attachante, nostalgique... et drôlement étourdie par sa quête de sens!» a-t-on détaillé dans un communiqué, lundi. Pauline, qui ne sait trop ce qu’elle souhaite dans la vie, sent qu’elle sera bientôt «périmée», a-t-on ajouté.

Il faudra patienter encore quelques semaines avant de connaître le reste de la distribution de Cœur vintage, dont le récit se déclinera en 10 épisodes de 10 minutes. Le tournage est prévu cet été. Cœur vintage atterrira sur ICI TOU.TV EXTRA en 2023-2024.