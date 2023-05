De la pluie et des vents forts attendus mardi au Québec

La séquence du beau temps ensoleillé sera interrompue en ce début de semaine par des averses et une baisse du mercure dès mardi à travers la majeure partie du Québec.

Mais il fera quand même beau lundi dans le sud de la province avec un soleil généreux et des températures de 21 degrés, notamment à Montréal, malgré des vents plus présents.

Ce scénario est attendu aussi dans les secteurs du centre de la province où des vents forts avec des rafales de 60 km/h balayeront l’Estrie, la Beauce et Québec, selon Environnement Canada.

En revanche, dans les secteurs un peu plus au nord, de l’ennuagement est à prévoir, notamment au Saguenay, alors que les températures maximales ne dépasseront pas les 15 degrés.

En Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue, on peut s’attendre lundi à une alternance de soleil et de nuages et des risques d’averses pour certains secteurs, selon l’agence fédérale.

Le temps sera encore plus maussade dans l’est du Québec où l’ennuagement sera suivi d’averses soutenues par des vents forts en matinée, notamment dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Les averses de pluie vont se généraliser mardi à travers la plupart des régions du Québec, alors que les températures connaîtront une chute drastique dans le centre et l’est de la province.