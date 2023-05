«Je n’ai pas l’intention de partir ailleurs»: ce sera un retour à Toronto ou une pause pour Kyle Dubas

Il n’y a pas juste l’avenir d’Auston Matthews et des autres gros canons des Maple Leafs qui font couler d’encre. Au sommet de la pyramide, le directeur général Kyle Dubas n’a pas de contrat pour la prochaine saison.

«Je n’ai pas l’intention de partir ailleurs. Je reviendrai ici à Toronto ou je prendrai une pause.»

Dubas a fait cette déclaration lors de la journée du bilan des Maple Leafs, près de 72 heures après l’élimination au deuxième tour des séries en cinq rencontres contre les Panthers de la Floride.

Âgé de 37 ans, Dubas terminait la dernière année d’un pacte de cinq ans avec les Leafs. Contrairement à l’an dernier, il a rencontré les journalistes de Toronto sans la présence de son président, Brendan Shanahan, à ses côtés.

«Comme DG, je suis responsable de notre sort, a-t-il mentionné aux collègues de Toronto. J’ai fait des choix en réalisant plusieurs transactions. Je sentais que je devais m’asseoir ici seul. Je n’avais pas besoin de partager cette scène avec une autre personne. Le blâme me revient.»

Questionné sur son avenir et son désir de poursuivre sa route à Toronto, Dubas a souligné qu’il devra d’abord en parler avec sa femme et sa famille avant de rencontrer Shanahan et les propriétaires de l’équipe.

«La dernière année était difficile pour ma famille, a-t-il expliqué les yeux dans l’eau. J’ai besoin d’en parler avec eux. Pour moi, avant de me commettre, je dois réaliser ce qu’ils ont vécu comme famille.»

Au sujet de son avenir, le jeune DG a simplement précisé qu’il n’avait pas l’intention de partir pour une autre équipe de la LNH.

Le même objectif

Sur le plan positif, les Leafs ont atteint le deuxième tour des séries pour une première fois depuis 1994. Mais les ambitions restaient bien plus grandes dans la Ville Reine.

«L’objectif restera le même, a affirmé Dubas. Mais le chemin pour y arriver doit peut-être changer un peu.»

Par ce chemin, l’homme originaire de Sault-Sainte-Marie faisait sans doute allusion à des changements au sein de son groupe de joueurs. Mais on ne sait toujours pas si c’est lui qui dictera le futur des Leafs.

Sheldon Keefe, qui a aussi un avenir incertain derrière le banc de l’équipe, a offert un vote de confiance en son complice des dernières années.

«J’aimerais revoir Kyle, il n’y a pas de doute, a-t-il précisé. J’espère qu’il trouvera un terrain d’entente. Mais je ne contrôle pas cette décision. J’ai une relation spéciale avec Kyle. J’ai un très grand respect pour lui, pour ce qu’il a fait pour cette organisation, mais aussi pour moi dans ma croissance comme entraîneur en chef.»

Pas parfait

Getty Images via AFP

Keefe, quant à lui, a dit ouvertement qu’il voulait rester à la barre de l’équipe.

«J’aime ce boulot, j’aime cette opportunité avec les Leafs. Nous avons grandi ensemble. Même si ce n’est pas facile à voir aujourd’hui, je pense que nous avons fait du progrès.»

«Chaque fois que tu perds, tu te poses des questions, a-t-il continué. Quand tu diriges une équipe, tu prends 1000 décisions par jour et elles ont des impacts sur ton équipe. Je ne suis pas parfait. Je chercherai à m’améliorer, comme je le fais toujours pendant la saison morte.»