Jonathan Marchessault, symbole des succès des Golden Knights

Les Golden Knights de Vegas en sont seulement à leur sixième année d’activités, mais ils participeront ce printemps à leur quatrième demi-finale de la Coupe Stanley déjà et ils doivent une fière chandelle au Québécois Jonathan Marchessault, qui continue de montrer toute sa valeur en séries 2023.

L’attaquant participe à l’aventure de la jeune concession depuis ses débuts et il a contribué à l’écriture du plus récent chapitre de son histoire, dimanche, en réalisant un tour du chapeau naturel dans un gain de 5 à 2 aux dépens des Oilers d’Edmonton, confirmant la victoire en six matchs des siens au deuxième tour éliminatoire.

L’ancien des Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec s’est éclaté en deuxième période, créant l’égalité tôt dans l’engagement, avant de lancer les siens en avant environ trois minutes plus tard. Ensuite, avec moins de deux minutes à écouler, il a complété un échange avec Alex Pietrangelo et Jack Eichel pour assommer l’adversaire.

Marchessault et les siens ont réussi leur dernière mission et n’ont pas l’intention de déroger à la recette de leur succès lors de la prochaine.

«Nous allons vraiment savourer le tout, mais nous sommes seulement rendus à mi-chemin, a-t-il affirmé au site NHL.com. Chaque soir, tout le monde se présente pour jouer de la bonne façon et parfois, il y a des récompenses. C’est le tour d’un gars dans un match, puis c’est celui d’un autre. Voilà notre manière de penser cette année. Il faut continuer à avancer.»

Et en Alberta, c’était le tour du vétéran qui a amassé 188 buts en carrière en saison régulière et 26 autres en éliminatoires.

«Il a livré la marchandise dans un affrontement crucial, a considéré le défenseur Nic Hague. Voilà ce qu’il représente. Il possède le talent pour marquer des buts et vous l’avez constaté.»

Modifier le scénario

Toutefois, à Vegas, tous voudront connaître davantage de succès à l’étape demi-finale que dans les années antérieures. Mis à part la série de 2018 contre les Jets de Winnipeg, le carré d’as s’est avéré funeste pour le club. Il y a eu des revers aux mains des Stars de Dallas (2020), une formation qu’il pourrait d’ailleurs retrouver bientôt, et du Canadien de Montréal (2021). Ainsi, il reste beaucoup à accomplir et les éléments de la première heure de la concession, dont Marchessault, ressentent davantage le poids des responsabilités.

«Nous comptons six joueurs de la formation originale et nous le sentons sur nos épaules. Nous travaillerons pour que l’organisation atteigne son objectif final, a mentionné au quotidien Las Vegas Review-Journal le vétéran au sujet de la première coupe Stanley de l’existence des Knights qu’il reste à acquérir. Ici, c’est seulement un pas dans la bonne direction et il y a énormément de chemin à parcourir.»

Les Golden Knights attendent de savoir s’ils se mesureront aux Stars ou au Kraken de Seattle en finale de l’Ouest. Ces deux clubs en découdront lundi soir dans le septième match de leur choc de deuxième tour.