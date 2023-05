Kelly Clarkson répond aux accusations de culture de travail «toxique» dans son talk-show

Kelly Clarkson a répondu aux accusations de conditions de travail «toxiques» sur le plateau de son émission.

• À lire aussi: Kelly Clarkson: sa fille «se fait harceler» à l’école à cause de sa dyslexie

Vendredi (12 mai 2023), les rédacteurs de Rolling Stone ont publié une enquête dans laquelle ils affirment que la charge de travail des employés du Kelly Clarkson Show est trop importante, et que l’équipe travaillant pour l’émission trouve cela «traumatisant pour leur santé mentale».

Répondant à ces affirmations sur les réseaux sociaux ce week-end, la chanteuse a publié une déclaration dans laquelle elle a assuré qu’elle s’attaquerait à tous les problèmes potentiels. «Au cours de mes 20 années dans l’industrie du divertissement, j’ai toujours dirigé avec mon cœur et ce que je croyais être juste, a-t-elle écrit. J’adore mon équipe au Kelly Clarkson Show, et découvrir que quelqu’un se sent ignoré et/ou a l’impression qu’on lui manque de respect dans cette émission est inacceptable.»

Et tandis que les plaintes anonymes incluses dans l’article de Rolling Stone visent la direction, tous les membres du personnel ont affirmé que Kelly Clarkson elle-même était une personne «fantastique» et n’était au courant d’aucune difficulté.

«J’ai toujours été, et je continuerai d’être, engagée à créer et à maintenir un environnement sûr et sain au Kelly Clarkson Show. Alors que nous nous préparons à déménager sur la côte Est, je suis plus engagée que jamais à faire en sorte que non seulement notre équipe qui déménage, mais aussi notre nouvelle équipe à New York soient composées des personnes les meilleures et les plus gentilles du métier, a poursuivi la star de 41 ans. Une partie de cette construction comprendra une formation en leadership pour tous les cadres supérieurs, y compris moi-même. Il y a toujours de la place pour grandir et s’assurer que nous sommes/devenons tous la meilleure version de nous-mêmes dans n’importe quelle entreprise. Surtout quand il s’agit de leadership, de s’assurer que toute notion de toxicité est éradiquée. »