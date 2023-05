La CAQ, un parti politique tranquille

Pendant que des manifestants peu nombreux étaient tenus à distance des entrées du Centre de foires de Sherbrooke en fin de semaine, les membres de la CAQ discutaient en assemblée générale des propositions diverses dans une atmosphère sérieuse et sans tension.

Les caquistes ne sont pas, sauf exception, des gens énervés. Ils sont polis, courtois et réservés. Les journalistes expérimentés qui ont connu les turbulences politiques des libéraux, des péquistes et de Québec solidaire ont peu d’occasions de s’exciter le poil des jambes.

Samedi, les confrères ont dû se jeter, avec retenue, précisons-le, sur les ministres Jolin-Barrette et Éric Girard pour tenter de leur extirper des déclarations qui feraient choc sur leurs nominations d’amis à un poste de juge pour le premier et à un conseil d’administration pour le second.

En fait, la CAQ est à l’image de François Legault, gentil, souriant et émotif plutôt qu’à celle du ministre Fitzgibbon, plus semblable aux ténors libéraux et péquistes du passé, arrogants, brillants et suffisants.

La CAQ d’aujourd’hui est encore à l’image des Québécois d’hier, dirons-nous. Personne ne s’énerve et l’agressivité est au niveau zéro. La jovialité, la politesse et l’empathie donnent le ton dans les débats.

Optimisme

À la CAQ dirigée par un François Legault qui nie être naïf dans sa volonté d’obtenir des gains d’Ottawa sur la langue et l’immigration en particulier, on est optimiste malgré tout.

C’est le Québec de l’apaisement, du gros bon sens et du réalisme, qui voit le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.

En d’autres termes, les caquistes sont peu militants et peu idéologiques. Ils sont la majorité silencieuse. Déterminés, ce sont aussi des accommodants raisonnables.

François Legault a reçu hier un vote de confiance de 98,61 % de ses membres, un résultat à donner le tournis à ses adversaires politiques.

La CAQ est le parti actuel le plus en osmose avec les Québécois allergiques aux partis politiques d’extrême gauche et d’extrême droite.

Mais le nationalisme que leur offre François Legault a peu à voir avec les rêves brisés des souverainistes.

Que conclure ?