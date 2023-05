Le Cirque Éloize part en croisière autour du monde avec Princess Cruises

Le Cirque Éloize met les voiles. La compagnie québécoise s’est associée au géant des croisières internationales, Princess Cruises, pour créer trois spectacles qui seront présentés sur un navire dès le début 2024, a appris Le Journal. «C’est majeur l’impact que ça va avoir», mentionne le fondateur d’Éloize, Jeannot Painchaud.

Cela faisait plus de cinq ans qu’Éloize était en démarche avec la réputée compagnie Princess Cruises pour développer des projets artistiques. Après un arrêt forcé par la pandémie, les deux entreprises ont récemment repris leurs activités et officialisé un partenariat.

Au début de l’année prochaine, Princess Cruises inaugurera son tout nouveau navire, le Sun Princess. Sur le pont supérieur de ce navire se trouvera le Dôme, un lieu de divertissement d’une capacité de 350 à 500 spectateurs. C’est à cet endroit qu’Éloize présentera trois spectacles différents: Blue, Come Fly Away et Artbeat.

Les trois spectacles seront présentés en alternance, tous les deux jours. «Si on prend une croisière typique de dix jours, les gens pourront ainsi voir les trois spectacles durant leur séjour», mentionne le vice-président spectacles et expositions du Cirque Éloize, Pascal Auger.

Alors que Blue sera poétique, Come Fly Away plongera dans l’époque du Rat Pack des années 1950. Artbeat sera quant à lui coloré avec une trame sonore de chansons populaires que le public connaît.

«On voulait que les gens qui voient les trois spectacles n’aient pas l’impression d’avoir vu trois trucs similaires», dit Pascal Auger.

Cinq ans

La première croisière du Sun Princess devrait partir de l’Italie et se promener sur la Méditerranée, en Europe, à l’hiver 2024. Ailleurs durant l’année, la compagnie a aussi des croisières en Caraïbes et même certaines qui passent par le Québec.

Huit artistes d’Éloize prendront part aux trois spectacles sur le navire. Une équipe d’une trentaine de personnes travaille activement chez Éloize à la création des trois spectacles.

Princess Cruises et Éloize ont signé une première entente de cinq ans. Si la collaboration s’avère fructueuse, la compagnie québécoise devrait être amenée à créer d’autres spectacles pour les croisières dans le futur. «C’est le début de quelque chose de plus grand», dit Jeannot Painchaud.

Ce nouveau partenariat d’envergure s’ajoute aux nombreux projets actuels d’Éloize, qui fête son 30e anniversaire cette année.

Mer et Mars

Parmi les autres activités de l’entreprise, le spectacle Entre ciel et mer retournera aux Îles-de-la-Madeleine cet été avant de partir dans une tournée de plus de 100 représentations, dont 16 villes au Québec et une tournée en France, Suisse et Belgique.

«J’aime dire aux gens qu’ils peuvent profiter d’un voyage au Québec, cet été, et aller aux Îles-de-la-Madeleine pour voir Entre ciel et mer. Et l’année suivante, ils vont directement sur la mer, en Europe, pour voir la création sur Princess Cruises», dit Jeannot Painchaud.

Éloize lancera mercredi le balado Bon Voyage, qui sera une histoire romancée de la Gare Dalhousie, où se trouvent les studios du cirque. La compagnie présentera aussi un voyage poétique sur Mars, avec Rouge 2100 au Planétarium de Montréal. Une collaboration avec Montréal Complètement Cirque sera également annoncée cette semaine.

«C’est une très grosse année pour le Cirque Éloize, dit Jeannot Painchaud. On prépare cela depuis un an. Je trouve qu’on a déployé les voiles, le vent est dedans et on avance vers l’horizon.»