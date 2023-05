Le secret du nouveau quart-arrière des Alouettes Cody Fajardo : du «miel» dans son thé

Le nouveau quart-arrière numéro un des Alouettes Cody Fajardo n’a pas mis de temps à apprendre quelques mots en français. S’il sait évidemment dire «bonjour», l’un des premiers mots qu’il a ajouté à son arsenal est «miel».

«J’aime mettre du miel dans mon thé, j’ai donc appris la traduction du mot "honey". C’est miel, right?», s’est-il assuré, avec le sourire, alors que le camp d’entraînement de l’équipe est en cours depuis dimanche, à Trois-Rivières.

• À lire aussi: Des frissons au camp d'entraînement des Alouettes à Trois-Rivières

• À lire aussi: Un terrible drame a forgé Jason Maas, nouvel entraîneur-chef des Alouettes

«J’embrasse tranquillement la culture francophone, a-t-il ajouté, se montrant enthousiaste et souriant devant les membres des médias. J’ai commandé quelques trucs en français sur le menu pour m’assurer d’avoir ce que je voulais.»

«Bacon, c’est facile, a-t-il poursuivi. Mais il faut dire bagel with «fromage».»

En attendant de voir comment Fajardo se comportera sur le terrain, les partisans des Alouettes savent déjà de quoi est composé principalement son petit déjeuner.

«Je pense que les partisans des Alouettes vont tomber en amour avec notre quart-arrière», a tranché le directeur général Danny Maciocia.

S’intégrer dans la communauté

Pour le moment, les médias ont découvert un bonhomme plutôt sympathique.

«La première chose que l’entraîneur Jason Maas a dite à l’équipe, c’était de comprendre le français, parce que c’est le langage dont les gens parlent ici, a ajouté Fajardo, qui est originaire de la Californie. Comme joueur des Alouettes, on nous aime dans la communauté et nous faisons maintenant partie de celle-ci. En tant qu’Américain, je suis reconnaissant d’être dans la Ligue canadienne de football. C’est ma première année avec les Alouettes. Je veux donc faire tout ce que je peux pour m’intégrer. Je ne suis qu’une recrue avec le français, mais j’essaie d’apprendre et de grandir.»

«Nous voulons faire comprendre aux nouveaux joueurs l’importance de s’intégrer dans cette culture et d’établir des relations avec les gens, a corroboré Maas. C’est aussi important de ne faire qu’un dans le vestiaire. Il faut être ensemble pour gagner ensemble.»

Une deuxième chance à saisir

Fajardo, 31 ans, se dresse comme l’homme de confiance de Maas, même si les deux ont connu une saison difficile, en 2022, avec les Roughriders de la Saskatchewan. Cette formation avait ainsi complété la dernière campagne avec une fiche de 6-12. En 17 matchs, Fajardo a pour sa part été limité à 16 touchés par la voie des airs, tout en lançant 13 interceptions. Il a néanmoins ajouté huit majeurs par la course.

«Ç’a été une année difficile pour lui et ç’a été une année difficile pour le coach Maas, l’an dernier, en Saskatchewan, mais si tu regardes le parcours de Fajardo, c’est un quart-arrière qui a une fiche gagnante, a noté Maciocia. On parle d’un vétéran quart-arrière qui est capable de faire des jeux avec ses pieds en plus de bien distribuer le ballon.»

«Tout le monde sait ce qui est arrivé l’an dernier, c’était une moins bonne saison, et je veux prouver que c’était une erreur de parcours, a pour sa part déclaré Fajardo. Il n’y a pas beaucoup d’occasions dans le monde du sport où tu peux obtenir une deuxième chance et je compte en profiter.»

Derrière Fajardo, Caleb Evans, Davis Alexander et Mike Glass III sont les autres quarts présents au camp des Alouettes.

«Je ne prends rien pour acquis, je vais tout donner pour avoir le poste», a insisté Fajardo, dont le poste de numéro un lui semble pourtant destiné.