Les enseignants: de simples syndiqués ou des professionnels?

Ma dernière chronique abordait les dangers associés au nouveau superpouvoir octroyé au ministre de l’Éducation (ici).

Pour le moment, une chose est certaine: le projet de loi doit être modifié si l’on veut éviter les dérives possibles et prévisibles.

Aujourd’hui, c’est sous l’angle de la formation initiale et continue des enseignants que je souhaite discuter du projet Drainville.

Formation initiale

En contexte de pénurie, la formation à distance d’un an proposée par la TÉLUQ fait saliver le ministre et les CSS.

Dans ce dossier, le Comité d'agrément des programmes de formation à l'enseignement (CAPFE) est un emmerdeur pour le ministre. Il doit attendre l’avis du CAPFE avant de prendre une décision. Mais, bonne nouvelle, avec l’annonce du projet de loi 23, les membres restants ont démissionné en bloc.

Selon Jean Bernatchez, professeur-chercheur à l’UQAR, «la TELUQ n'a maintenant qu'à transmettre son projet de programme au CAPFE [toujours existant, mais inopérant] qui ne rendra pas son avis dans les 60 jours et ainsi, le ministre pourrait l'agréer unilatéralement. Ce n'est évidemment pas ce que je souhaite, mais c'est néanmoins possible, à mon avis».

En haut, on souhaite bannir l’expression «non légalement qualifié». On veut breveter en masse et se péter les bretelles en affirmant qu’on s’attaque – en champion – à la pénurie.

On valorise la profession de la même façon qu’on valorise l’éducation. On multiplie les sortes de diplômes pour augmenter nos taux de réussite.

Les accommodements sont si grands qu’ils seraient rejetés dans d’autres professions sur la base d’arguments en lien avec la protection du public.

Formation continue

En 2016, Sébastien Proulx avait la solution pour régler l’enjeu de la composition de la classe: «Il faut plus investir dans la formation initiale des maîtres. Comment ils peuvent mieux s’adapter.»

Le projet de loi 23 entend donner le mandat à l’INEE d’encadrer la formation continue des enseignants.

Bref, on rêve toujours à cet «effet prof» miraculeux qui viendra guérir la classe ordinaire.

En contrepartie, cela n’enlève en rien la nécessité d’avoir des enseignants bien formés dans nos classes. À ce chapitre, force est d’avouer qu’il y a encore du chemin à faire.

Quand un syndicat lance un «lâchez-nous avec la formation continue!» dans l’espace public, je passe encore pour un jambon qui refuse de se former.

On semble craindre que l’INEE vienne brimer notre autonomie professionnelle.

Mais qu’est-ce que l’autonomie professionnelle?

Pour certains, il s’agit d’un bouclier les protégeant des changements. La porte de mon local est fermée... Je suis l’expert de ma classe.

En fait, il s’agit plutôt d’un privilège. Celui de pouvoir choisir les meilleures approches de l’enseignement parmi celles qui existent. Encore faut-il connaître les pratiques exemplaires. C’est aussi le privilège de choisir ses méthodes de gestion de classe. Encore faut-il connaître celles qui fonctionnent le mieux.

Nous voulons être reconnus comme de vrais professionnels, mais dans les faits, nous ne sommes que des syndiqués.

C’est ce que j’appelle le «paradoxe prof».