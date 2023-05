Les Leafs n’ont pas payé le prix

« Nous n’avions pas une équipe aussi talentueuse que les Maple Leafs. C’est bien évident. Peu de formations possèdent autant de talents individuels. Cependant, nous avons réussi à jouer comme une équipe. Et c’est là toute la différence. Sur le plan de l’aspect physique, je crois sincèrement que nous avons réussi à amenuiser le talent de l’adversaire. »

– Matthew Tkachuk

J’ai eu une petite pensée pour Dominique Ducharme, vendredi soir dernier, l’ex-entraîneur du Canadien se rappelant chaque seconde du match ultime, disputé il y a deux ans, à Toronto, alors que son équipe venait de combler un déficit de 1-3 dans la série que l’on considérait une simple formalité pour les Leafs.

« Pendant le match, quand les joueurs des Leafs passaient devant notre banc alors que les deux équipes procédaient à des changements, j’avais noté que le degré de confiance de l’adversaire s’amenuisait au fur et à mesure que le match progressait, m’avait déjà confié Ducharme. En troisième période, c’était encore plus évident, ils se dirigeaient à leur banc la tête basse. Je savais à ce moment-là qu’on les avait dans les câbles, incapables de trouver une solution pour sortir du bourbier dans lequel ils étaient empêtrés. »

Incapables d’ébranler Carey Price comme ils ont été incapables de semer le doute chez Sergei Bobrovsky. Incapables de marquer des buts à des moments stratégiques parce que les joueurs d’influence étaient plongés dans une profonde léthargie. John Tavares, Mitch Marner, Auston Matthews et William Nylander n’ont toujours pas compris que, pendant les séries éliminatoires, ceux qui ne veulent pas sortir de la zone de confort qu’on apprécie tant pendant la saison régulière, s’enfoncent dans une certaine médiocrité.

Les Panthers ont gagné parce qu’ils forment une équipe qui ne mesure pas l’effort. Elle fonce, elle frappe, elle lutte, elle joue avec une énergie débordante sachant très bien que le talent présente des carences quand on ne le jumelle pas à un effort de tous les instants.

Certes, certains diront que les Maple Leafs ont joué de malchance, qu’ils n’ont pas été bien servis par l’adversité.

Peut-être.

Mais, chaque printemps, on soulève les mêmes arguments et on en vient constamment à la même conclusion. Un groupe talentueux, peut-être le plus talentueux de la ligue, mais où est l’équipe ?

Promesse d’ivrogne

Oh, elle fascine ses partisans en septembre, elle entretient les espoirs en décembre, et en avril, elle se présente pour le grand tournoi avec l’arsenal bien garni, avec tout ce qu’on peut convoiter pour l’ultime bataille.

Mais, elle ne respecte jamais les consignes qu’exigent les séries.

Maintenant, que doit-on faire ?

Les joueurs ont beau répéter qu’ils forment un groupe uni, les résultats donnent une autre version.

Ils font fausse route.

Va-t-on finalement laisser tomber le couperet ?

Le plan Shanaplan, surnom donné à Brendan Shanahan, le président des opérations hockey, fait chou blanc à chaque saison. Les efforts déployés par Kyle Dubas n’aboutissent à rien, ils ne répondent pas au besoin de l’équipe.

Sheldon Keefe ? Il n’a jamais pu implanter le caractère qui fait la différence entre une excellente équipe et une équipe prête à réaliser les défis les plus exigeants, les plus ambitieux.

Ils sont dix qui pourront se prévaloir de leur statut de joueur autonome sans restriction. Mais les deux patineurs qui retiendront l’attention sont Auston Matthews et William Nylander qui seront libres comme le vent au terme de la prochaine saison.

Les dirigeants des Leafs, qui seront-ils, auront jusqu’au 1er juillet pour leur proposer un nouveau pacte. Après quoi, la fenêtre va se fermer à la négociation.

Voudront-ils poursuivre leur carrière à Toronto ou voudront-ils explorer des marchés plus conviviaux ?

Matthews désirait se retrouver dans une telle situation sinon, il aurait signé un pacte de huit saisons, il y a quatre ans. La possibilité de jouer chez lui, aux États-Unis, est attrayante. Qui ne rêve pas d’évoluer dans un grand marché américain, New York, Chicago, Los Angeles, Dallas ou encore des marchés comme la Floride avec le Lightning ou les Panthers, Matthews aura la ferme intention de tester le marché.

Un parcours similaire

Empruntera-t-il le même parcours que Matthew Tkachuk quand, un certain dimanche soir, l’été dernier, il avisa les Flames de Calgary : « Merci pour la chance que vous m’avez fournie, mais le temps est venu de quitter. Je ne veux plus jouer à Calgary, à vous d’y voir. »

Les dirigeants des Maple Leafs devront réagir rapidement.

Le temps presse.

Ceux qui pourraient succéder à Dubas et à Shanahan auront tout un défi à relever quand ils s’installeront dans les bureaux d’une concession plongée dans le doute et surtout incapable de former « une équipe » dans la vraie définition du mot.

Affaire de famille

Marc Staal a trouvé preneur en Floride. On recherchait un défenseur expérimenté, capable d’assurer la profondeur nécessaire à toutes les équipes.

Les Panthers lui ont proposé un contrat d’un an. Accepté. Le prix : 750 000 $.

Eric Staal possède une feuille de route intéressante. Lors de son passage à Montréal, il y a deux ans, il avait joué un rôle important auprès des jeunes joueurs. Au début de la dernière saison, les Panthers tentaient de dénicher un bon vieux joueur de centre pour évoluer au sein du quatrième trio. Un appel à Eric Staal : intéressé ? Oui. Contrat 750 000 $.

Jordan Staal, le plus jeune de la famille, est le capitaine des Hurricanes de la Caroline. Il sera joueur autonome sans compensation à partir du 1er juillet. Un joueur d’impact dans le rôle que lui confie son entraîneur Rod Brind’Amour. Contrat : 6 000 000 $.

S’il quitte la Caroline, il trouvera assurément une équipe prête à déposer un pacte intéressant.

Duel convoité

La famille Staal tiendra une réunion sans doute convoitée depuis le début des séries éliminatoires alors que les Hurricanes et les Panthers participeront à la grande finale de l’Association de l’est.

Un scénario que peu d’observateurs avaient envisagé.

Les deux équipes ont atteint la grande finale en écartant quatre formations de haut niveau : les Devils et les Islandersk (ils étaient la pire équipe du groupe des 16, mais bon). Les Panthers ont rayé du tableau les Bruins, première tête de série, et les Maple Leafs, une formation entretenant de grands espoirs après l’élimination du Lightning de Tampa Bay.

Bill Zito, le vice-président et directeur général des opérations des Panthers, aura démontré beaucoup de flair en accueillant à Sunrise, Matthew Tkachuk qui a changé l’image de l’équipe et en obtenant deux vétérans leur offrant le salaire minimum.