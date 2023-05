L’ex-copine de ce champion de l’UFC veut la moitié de ses gains

L’ancienne amie de cœur du champion des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Israel Adesanya a déposé une poursuite contre lui, et ce, dans le but d’obtenir la moitié de ce qu’il a touché depuis qu’il œuvre dans les arts martiaux mixtes.

C’est ce qu’a révélé l’athlète de 33 ans sur son compte Instagram, et ce, dans un message où il s’adresse directement à Charlotte Powdrell, la dame avec qui il a partagé sa vie pendant quelques années.

Le couple ne s’est jamais marié et n’a pas eu d’enfant ensemble.

«J'aimerais te laisser dériver vers une existence misérable, parce que la misère aime la compagnie et que tu aimes être une victime, a écrit Adesanya. [...] Aussi, j'espère vraiment que tu as un bon avocat et que vous venez pour mes actifs comme tu l'avais dit.»

«Tu ne m'as jamais aidé à gagner de l'argent, tu m'as plutôt coûté de l'argent. Maintenant tu penses que tu mérites la moitié de mes choses? Quel enfant pompeux tu es. Je crache sur toi. Je te défie de commencer ta stupide campagne. Tes menaces ne fonctionnent plus, elles sont cuites! Tu es responsable de tes émotions. [...] Je ne te déteste même pas. Je ne me soucie pas de toi. Je ne suis pas amoureux de toi depuis un moment déjà.»

«Ce sera la dernière fois que tu auras de mes nouvelles. Mes avocats prendront contact avec toi», a conclu Adesanya, qui a aussi profité de l’occasion pour accuser son ex d’avoir vendu des informations à son sujet aux tabloïds.

Selon le quotidien «Daily Post», Powdrell justifie sa poursuite en affirmant qu’elle et Adesanya «sortaient ensemble depuis très longtemps» et qu’elle «le soutenait dans sa carrière».

Sur le plan sportif, Adesanya vient de récupérer la ceinture de champion des poids moyens. Pour ce faire, il a passé le K.-O. à Alex Pereira au début du mois d’avril. Le Nigérian devrait éventuellement retourner dans l’octogone pour se mesurer au vainqueur du choc entre Robert Whittaker et Dricus du Plessis prévu au UFC 290.