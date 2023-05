L’exercice vigoureux rend plus intelligent

Une étude rapporte qu’un exercice vigoureux augmente les taux sanguins de la protéine appelée BDNF, reconnue pour son rôle crucial dans les performances d’acquisition des connaissances du cerveau, dites cognitives.

On estime que l’exercice physique régulier diminue le risque d’au moins 26 maladies différentes, notamment celles qui sont responsables de la majorité des décès au Québec : les maladies cardiovasculaires et pulmonaires, le diabète de type 2 et plusieurs types de cancers1.

Mieux encore, ces bénéfices de l’exercice ne sont pas limités aux fonctions physiques : plusieurs études montrent en effet que le cerveau est lui aussi influencé positivement par l’activité physique régulière, autant en termes de santé mentale générale (réduction du risque de dépression, par exemple) que des performances cognitives globales.

BDNF

Les mécanismes responsables de cette amélioration de la santé cognitive par l’exercice ne sont pas complètement élucidés, mais plusieurs études suggèrent la participation du facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF).

Ce facteur de croissance joue en effet un rôle fondamental dans la création, la maturation et la survie des neurones ainsi que dans la formation de synapses (les interconnexions entre neurones) essentielles à la mémoire et aux performances cognitives.

Cette importance est mise en évidence par l’existence de certaines mutations dans le gène BDNF qui causent, chez les patients porteurs de ces mutations, une réduction du volume de certaines régions du cerveau, des déficits de mémoire et une hausse de l’anxiété et de la dépression.

Puisque de nombreuses études ont montré que l’exercice stimule la production de BDNF dans le cerveau, notamment au niveau de l’hippocampe (le siège de l’apprentissage), il est généralement admis que ce facteur de croissance contribue aux bénéfices cognitifs de l’exercice. Cependant, les types d’exercices les plus efficaces pour hausser les niveaux de BDNF demeurent mal caractérisés.

Exercice intense

Selon une étude récente, la stimulation maximale de la production de BDNF requiert une activité physique d’intensité assez élevée2.

Dans cette étude, les chercheurs ont recruté de jeunes adultes en bonne santé et les ont soumis à un programme d’exercice à vélo en deux temps : une première partie, où les volontaires ont pédalé sur un vélo d’exercice à un rythme très tranquille pendant 90 minutes, suivie d’une seconde portion constituée de six minutes d’exercices par intervalles consistant en 40 secondes de pédalage à capacité maximale, entrecoupées de 20 secondes de repos.

Avant, pendant et après chaque séance, les chercheurs ont mesuré les taux de BDNF dans le sang des personnes, ainsi que ceux d’acide lactique libérés par les muscles, soupçonnés d’agir comme un déclencheur de la synthèse de BDNF.

Ils ont observé que pendant l’exercice à faible intensité (90 minutes de vélo tranquille), les niveaux d’acide lactique ont légèrement augmenté dans le sang des personnes après environ 30 minutes, tout comme les quantités de BDNF dans leur sang. Mais pendant et après les six minutes de pédalage à fond de train, les taux de lactate, tout comme le BDNF, ont grimpé en flèche, atteignant des concentrations de quatre à six fois plus élevées qu’avant l’exercice.

Ces résultats confirment donc que l’exercice, même léger, permet d’augmenter significativement les taux de BDNF, ce qui est un effet très positif pour le fonctionnement du cerveau.

De plus, l’étude montre aussi à quel point ces bénéfices peuvent être maximisés par les exercices plus intenses, et que l’inclusion, même occasionnelle, d’exercices un peu plus vigoureux représente une bonne façon d’améliorer sa santé cognitive.

