«Je ne changerais rien»: Maripier Morin se confie au balado de Marie-Claude Barrette

Au risque de choquer plusieurs personnes, Maripier Morin a confié au micro de Marie-Claude Barrette que la tourmente dans laquelle elle a été plongée le 7 juillet 2020 est «le plus beau cadeau qui lui soit arrivé dans sa vie».

En juillet 2020, le monde de Maripier Morin s’est écroulé à la suite d’allégations d’inconduites sexuelles et de racisme de la part de la chanteuse Safia Nolin. Pourtant, invitée au balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette, l’ancienne animatrice a affirmé que si on lui donnait le choix de revenir en arrière, elle ne changerait rien.

«J’étais profondément malheureuse»

«Je sais que c’est un événement traumatique et qu’il y a quelqu’un qui a souffert dans cette histoire-là, je le comprends et je ne le minimise pas [...], mais j’étais en train de me noyer à l’intérieur de moi et j’étais rendue toute seule, raconte-t-elle. J’étais isolée. J’avais tassé tout le monde, mes amis, mes parents. J’étais profondément malheureuse.»

La jeune maman de 36 ans n’en était pas à sa première bourrasque. Sa participation à la téléréalité Occupation double en 2006 était venue agrandir «la faille dans son amour propre».

«Ma famille avait eu une petite pratique avec Occupation double qui avait été rock, dit-elle. Quand tout le monde qui te dit que ta fille est une bitch... Cela a tellement été violent à ma sortie, que ça a scellé mon sentiment que je n’avais pas de valeur, comme mon échec d’athlète.»

Lors de cette «deuxième vague» de tourmente, Maripier Morin a fermé ses réseaux et effacé toutes ses applications sur son téléphone, pendant un an. Ses parents, eux, ont trouvé des sources de réconfort dans les commentaires encourageants de certains internautes.

«Quand tout cela est arrivé, il y a eu dans l’espace public des gens qui se sont massés, par exemple pour faire une pétition pour mon retour, explique-t-elle. Beaucoup de gens disaient des choses gentilles [...] et cela a fait beaucoup de bien à mes parents. Je pense que cela a été leur façon à eux de partager cette souffrance.»

capture d'écran balado Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette avec Maripier Morin

Jamais sans Jean-Philippe

Maripier Morin ne changerait rien à son cheminement partagé avec son amoureux et père de sa fille, le comédien Jean-Philippe Perras.

«Je ne serais pas passée au travers s’il n’avait pas été là, avoue-t-elle. Cela ne vaut pas la peine d’imaginer un scénario qui évite la souffrance, mais sans lui. Encore aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi il est resté. Je suis très reconnaissante.»

La comédienne a vanté le calme, l’écoute et la présence rassurante de celui avec qui elle était en couple depuis moins d’un an lorsque sont survenus les événements.

Violence verbale

Toujours au micro d’une Marie-Claude Barrette, de qui elle a semblé très complice, la maman de Margot a également admis avoir «été très abusive verbalement» dans son ancienne relation. Maripier Morin a été en couple pendant 10 ans avec le joueur de hockey Brandon Prust, avec qui elle s’était mariée en 2017 puis s’est séparée en 2019.

«La violence verbale est terminée pour moi», a assuré la jeune femme, qui a cumulé trois années de thérapie et de cheminement personnel.

Après avoir pensé quitter le domaine public, elle a renoué avec sa passion des communications avec Grains d’espoir. Ce balado qu’elle coanime avec Angelo Rubino lui permet d’aborder divers thèmes reliés à la dépendance.

On risque également de retrouver Maripier Morin dans d’autres projets à venir, elle qui a mentionné avoir des idées «en lien avec sa fibre entrepreneuriale».