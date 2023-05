Thérèse Asselin (photos) a célébré hier, le 14 mai lors de la fête des Mères, son 102e anniversaire de naissance. Celle qui habite aux Résidences Jazz Ste-Foy est mieux connue comme « Mme Parent Taxi Beauport » parce qu’elle a exercé le métier de « chauffeure » de taxi pendant presque 40 ans étant même, à l’époque, la première femme à « faire » du taxi à Québec et peut-être au Québec. Au début des années 1940, son mari Oscar Parent (avec elle sur la photo) avait un stand et quelques taxis. Elle a commencé tout doucement, mais par la suite elle roulait 55 000 miles par année avec son gros Chrysler et était disponible 7 jours sur 7. Elle a vendu son taxi à l’âge de 75 ans. Aujourd’hui, Madame Thérèse vit une paisible retraite. Sa fille unique, Célyne, lui rend visite régulièrement. Le secret de sa longévité : aimer la vie et aimer les gens. (PS) J’ai promis de ne pas mentionner le « petit Gin » à tous les jours !!!

Belle reconnaissance

Photo fournie par FÉEP

Bravo à Guy April, directeur général du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, qui a reçu récemment le Prix de reconnaissance du conseil d’administration de la Fédération des établissements d’enseignement privés (FÉEP). Ce prix vise à remercier une personne pour sa contribution exceptionnelle à la vision et à la mission de la Fédération et qui incarne, de façon exemplaire, les valeurs de celle-ci : l’audace, la créativité et l’excellence. Depuis 2014, M. April préside le comité de travail des directions générales qui s’est transformé au fil des ans pour devenir un comité formé de directions générales représentant chaque région et chaque ordre d’enseignement, qui a pour mandat de proposer des recommandations pour l’accueil, la formation et l’accompagnement des directions générales. Sur la photo, de gauche à droite : David Bowles, président de la Fédération de la FÉEP, et Guy April.

Une centenaire à Saint-Gervais

Photo fournie par la famille

Mme Annette Goulet-Dion, résidente de Saint-Gervais, a célébré son centième anniversaire de naissance le 31 mars dernier entourée de sa famille. Mme Dion est encore très alerte et elle profite de chaque moment de la vie accompagnée de ses enfants. Cet anniversaire mémorable a été souligné lors d’une fête de famille organisée en son honneur. Toute la communauté de Saint-Gervais lui souhaite un bon centième anniversaire et encore de nombreuses années bercées par l’amour de ses proches. Sur la photo, elle est entourée de ses enfants.

Anniversaires

Photo fournie par Maxime Côté

Caroline Dhavernas (photo), comédienne et actrice québécoise, 45 ans... Andy Murray, joueur de tennis écossais, 36 ans... Jeff Deslauriers, ancien gardien de but qui a joué dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Oilers et les Ducks, 39 ans... Josh Beckett, ex-joueur de baseball américain, lanceur (Dodgers), 43 ans... George Brett, ex-joueur de baseball américain qui a joué 21 saisons, principalement en tant que joueur de troisième but pour les Royals de Kansas City (MLB), 70 ans... Mike Oldfield, musicien, auteur-compositeur et producteur britannique surtout connu pour son premier album studio, Tubular Bells (1973), 70 ans... Paul Bégin, député de Louis-Hébert (1994-2003), 80 ans.

Disparus

Photo d'archives, Agence QMI

Le 15 mai 2022 : David Milgaard (photo), 69 ans, un Canadien qui a passé plus de deux décennies en prison pour un crime qu’il n’avait pas commis, avant de devenir l’un des plus ardents pourfendeurs des injustices dans le système pénal canadien... 2021 : Léo Keifer, 67 ans, journaliste globe-trotter, reporter, conférencier, animateur, chroniqueur, écrivain/auteur... 2020 : Fred Willard, 86 ans, acteur, comédien et écrivain américain, surtout connu pour ses rôles au cinéma et dans des séries télévisées... 2015 : Claude G. Lajoie, 87 ans, député libéral de Trois-Rivières à la Chambre des communes de 1971 à 1984... 2015 : Pierrette Lemieux, 78 ans, mère de Mario Lemieux des Penguins de Pittsburgh... 2014 : Robert Burns, 77 ans, avocat, ancien ministre péquiste dans Maisonneuve (1970-1979) et juge de la Cour du Québec affecté au Tribunal du travail de 1980 à 2001... 2013 : Robert Roussil, 87 ans, sculpteur québécois... 2008 : Claude Théberge, 73 ans, peintre québécois diplômé de l’École des Beaux-arts de Québec... 2007 : Pierre Léger, 63 ans, dit Pierrot le Fou, poète et animateur culturel... 2005 : Alan B. Gold, 88 ans, ancien juge en chef de la Cour supérieure... 1998 : Jean Hamelin, 66 ans, historien... 1969 : Joe Malone, 79 ans, joueur de hockey Bulldogs de Québec et Canadiens de Montréal (1910-1923).