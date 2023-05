Nomination des juges: Simon Jolin-Barrette «contourne les règles», croit PSPP

Le processus de nomination des juges doit être amélioré pour éviter que le ministre de la Justice puisse «contourner les règles» en annulant un appel de candidatures comme Simon Jolin-Barrette l’a fait à plusieurs reprises, selon Paul St-Pierre Plamondon.

Rappelant l’annulation de quatre appels de candidatures à des postes de juge depuis 2020, le chef péquiste a accusé le ministre de la Justice de «contourner l’esprit des recommandations du rapport Bastarache».

C’est ce rapport qui est à l’origine de la création d’un comité indépendant chargé de faire des recommandations au ministre de la Justice en vue de la nomination des magistrats.

Selon Paul St-Pierre Plamondon, le fait d’annuler des appels de candidatures et ainsi d’exclure du processus les personnes y ayant pris part «ouvre la porte à des abus de pouvoir et de procédure».

«On pourrait dire à quelqu’un: “N’applique pas au premier concours, je vais éliminer tous les gens dans cette région-là qui voudraient être juges, et ensuite tu arriveras au deuxième concours, et même si tu ne viens pas de cette région-là, bien tu auras de bonnes chances d’avoir le poste”», a illustré le chef du PQ.

Par conséquent, Paul St-Pierre Plamondon demande qu’un expert indépendant soit mandaté pour examiner le processus de sélection des juges et formuler des recommandations pour l’améliorer. Cet expert pourrait, selon lui, être un spécialiste de l’éthique ou un juge à la retraite.

PSPP répond à Legault

Le chef péquiste avait convoqué les journalistes pour répondre au discours de François Legault lors du congrès de la CAQ, qui contenait plusieurs flèches à l’endroit du Parti Québécois.

Mais la réponse fut brève. Paul St-Pierre Plamondon a fait valoir que ces pointes sont le signe que le PQ est le «principal adversaire» de la CAQ et que les attaques partisanes ne seraient qu’une façon pour le premier ministre de «détourner l’attention» des promesses rompues par le gouvernement.

Puis, appelé à quelques reprises à répondre à certaines affirmations de François Legault, le chef péquiste a répondu chaque fois qu’il refusait de jouer le jeu des attaques partisanes.

Or, quand on lui a demandé si le résultat de François Legault à son vote de confiance (98,6%) et même le sien (98,5%) sont des indicateurs de l’appauvrissement des débats au sein des partis politiques, Paul St-Pierre Plamondon a tenu à distinguer la CAQ de son parti.

Soulignant que le programme du PQ est déterminé «par des militants qui n’ont aucun intérêt financier et qui ne sont pas employés de la CAQ», et que cela «donne lieu à des débats intenses», le chef péquiste a dit que son parti est «véritablement démocratique».

«Je pense que la CAQ et le Parti Québécois, là-dessus, sont très différents», a-t-il soufflé.