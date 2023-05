Nouveauté à TVA cet automne: P-A Méthot invite ses amis dans son bar

L’humoriste P-A Méthot recevra des amis dans Brasserie chez P-A, un rendez-vous en quatre épisodes qui sera diffusé l’automne prochain à TVA.

Produit par Entourage, en collaboration avec Québecor Contenu, Brasserie chez P-A sera en mode festif, a expliqué la chaine, lundi, précisant que les émissions seront captées devant public à compter du mois de juin. Un orchestre maison sera aussi de la partie.

P-A Méthot discutera avec des gens de différents horizons et l’humour sera bien entendu au menu, mais aussi un sujet unissant tout ce beau monde. On promet dans un communiqué des rencontres «authentiques, divertissantes et surprenantes», grâce au «sens du punch aiguisé» de P-A Méthot.

Les personnes intéressées à assister aux tournages peuvent s’inscrire en ligne.

Quant à l’humoriste, il présentera Le beach party de P-A Méthot avec une dizaine d’artistes invités le 27 mai, à 19 h 30, au Centre Vidéotron, à Québec. Sa tournée P-A Méthot – Faire le beau se poursuit par ailleurs jusqu’à la fin juin.