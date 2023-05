On écrit plus de maitrises et doctorats en anglais qu’en français au Québec

Le nombre de maitrises et de thèses de doctorat déposées en langue anglaise surpassera vraisemblablement en 2023 ceux en langue française au Québec, selon une étude.

« C’est une tendance qu’on sentait depuis quelques années, mais mon étude le confirme : c’est en 2023 que les travaux de cycles supérieurs universitaires déposés en anglais au Québec surpasseront ceux en français », explique Jean-Hugues Roy, professeur à l’école des médias de l’UQAM.

Dans une étude rétrospective publiée dans le média scientifique La Conversation le 9 mai, comptant plus de 110 000 maîtrises et doctorats provenant de 17 universités québécoises, le professeur Roy a constaté qu’une progression régulière tendait vers une anglicisation des documents.

Sur une période de 20 ans, près des deux tiers des travaux (62%) ont été rédigés en français, mais cette proportion a diminué progressivement au point d’atteindre un « point de bascule ».

Durant la dernière année, 2200 des 4452 mémoires et thèses ont été rédigés en anglais, soit 49%. « Si cette tendance se maintient, l’anglais dépassera le français en 2023 pour la production aux cycles supérieurs au Québec », écrit-il.

Anglais langue des sciences

Pourquoi publie-t-on en anglais quand on est francophone? Parce que les universitaires estiment que c’est la langue des sciences. « À toutes les étapes, des études aux cycles supérieurs jusqu’à la publication dans des revue savantes, en passant par le financement de la recherche, la science au Québec doit se faire en anglais », écrit Roy.

Pourtant, fait-il remarquer, des répertoires internationaux comme l’Open Access These and Dissertations montrent que l’anglais domine, bien sûr, mais que des langues comme le portugais, l’espagnol, et même le suédois et le finnois arrivent avant le français. « Cela démontre que des langues minoritaires peuvent servir à communiquer la science. Je crois qu’on écrit mieux dans notre langue maternelle; pourquoi ne pas l’utiliser davantage? »

Tendance déplorable

« Je ne suis malheureusement pas surpris », lance Jean-Pierre Perreault, le président de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) au dernier jour de son congrès centenaire qui a réuni à Montréal quelque 9 500 participants de 60 pays. Il connaissait les travaux du professeur Roy sur l’anglicisation des mémoires et thèses depuis quelques semaines.

Malgré de nombreuses initiatives visant à favoriser les échanges en français dans le milieu scientifique, le réflexe de publier en anglais afin de s’assurer un auditoire mondial demeure bien ancré chez les étudiants des cycles supérieurs. Le dépôt de « thèse par articles » et les disciplines fortement anglicisées comme le génie ont contribué à cette vague de fond.

« Cette tendance n’est pas celle que nous souhaitons. Il faut promouvoir la science en français », souligne le professeur Perreault, lui-même vice-recteur à la recherche à l’Université de Sherbrooke.

Plus de français souhaité

Même réaction du côté du scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, qui a organisé à la fin avril le forum La science en français, au Québec et dans le monde.

« L’idée ici n’est pas d’être contre la science en anglais, mais de rendre accessible les contenus scientifiques en français au plus grand nombre », a expliqué le porte-parole Benoit Sévigny du scientifique en chef, en mission à l’étranger.

À l’Acfas et dans les universités où on tente de diverses façons de valoriser le français comme langue de science, on s’entend pour dire qu’il faut faire quelque chose mais on ne voit pas comment la tendance pourrait s’inverser.