Pesticides sur les golfs: il est temps de mettre un frein à cette contamination

Au Québec, les golfs occupent plus de 10 000 hectares d’espaces verts. À Saint-Lambert, c’est près de 10 % du territoire qui est consacré à cette activité. Considérant l’étendue et la proximité de nos golfs, certains Lambertois ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’utilisation de pesticides sur ces terrains.

En tant que conseillère municipale, je partage ces préoccupations.

Et bien que je souhaiterais ardemment que les municipalités possèdent les moyens d’agir pour minimiser les risques pour l’environnement et la santé de leurs citoyens, je constate qu’elles sont limitées dans leur capacité à légiférer sur cet enjeu, encadré par la Loi sur les pesticides.

Code de gestion des pesticides

Récemment, le gouvernement a déposé un projet d’omnibus réglementaire qui vise entre autres à moderniser le Code de gestion des pesticides. Il faut saluer la révision de la liste d’ingrédients interdits qui inclut plusieurs fongicides connus pour leurs impacts sur la santé ainsi que des herbicides comme le mécoprop et le 2,4 — D, un ingrédient de l’agent orange.

L’élargissement des secteurs visés par l’interdiction afin d’englober les espaces verts, les plantes intérieures et la gestion parasitaire est également louable. Enfin, l’interdiction des semences enrobées de pesticides, « une demande phare d’Équiterre », représente un autre gain important. Le Québec sera un précurseur s’il va de l’avant avec ces changements.

Toutefois, une ombre au tableau persiste : ces règles ne s’appliqueront toujours pas aux terrains de golf. Québec devrait profiter de cette révision pour poser le geste courageux qui s’impose : mettre fin à l’exception golf.

Cette requête ne s’inscrit pas contre le golf. Bien au contraire. Des alternatives viables aux pesticides de synthèse existent. Conscients de leur responsabilité sociale, plusieurs golfs ont déjà mis en place des méthodes de gestion durables qui ont réduit considérablement les risques, et ce, tout en maintenant des conditions de jeu de qualité. Leur succès atteste que l’adoption de techniques plus respectueuses de la santé et de l’environnement constitue une cible que l’ensemble des golfs québécois peuvent et doivent atteindre.

Pesticides de synthèse

Les risques pour l’environnement et la santé associés à l’utilisation des pesticides de synthèse sont bien documentés. Ces derniers peuvent nuire aux écosystèmes locaux. En outre, les travailleurs, les golfeurs et les citoyens riverains s’exposent malgré eux à des produits chimiques qui pourraient affecter leur santé.

Certes, Québec encadre déjà l’usage des pesticides sur les golfs. Cependant, le Bilan des plans de réduction des pesticides sur les terrains de golf démontre que la situation ne va pas dans la bonne direction. Malgré quelques signes encourageants, certains faits saillants demeurent inquiétants : « bien que les quantités par hectare aient diminué, les risques pour la santé et l’environnement ont augmenté de 15 % chacun. » Cela corrobore l’importance d’agir.

D’ailleurs, la Commission européenne a adopté une proposition qui interdira l’utilisation des pesticides sur les golfs dès 2024. Visiblement, plusieurs nations jugent que les risques justifient le principe de précaution, d’autant plus que le gazon immaculé constitue un motif esthétique non essentiel à la pratique de ce loisir.

Enfin, nous devons collectivement réfléchir à l’impact à long terme des pesticides. Les golfs occupent des terres qui deviendront les parcs de demain. Nous ne pouvons pas nous permettre de contaminer ces espaces avec des produits qui restreindront les usages que les générations futures souhaiteront leur réserver.

À n’en pas douter, ce changement de cap règlementaire provoquerait d’importants changements sur les verts, mais la protection de la santé et de l’environnement des Québécois devrait primer.

Photo fournie par Virginie Dostie-Toupin

Virginie Dostie-Toupin, Conseillère municipale de Saint-Lambert