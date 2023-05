PME Inc.: le «micro-ondes du froid» bientôt chez nous

Une entreprise montréalaise s’apprête à commercialiser une machine de son invention permettant la surgélation d’aliments et de liquides en quelques secondes, sans l’utilisation d’électricité. Une technologie brevetée que son inventeur voit comme le « micro-ondes du froid ».

La machine Ufrost, créée par Julien Michalk, détenteur d’un baccalauréat en ingénierie, permet de surgeler de petites portions d’aliments ou de liquides, incluant des alcools forts.

Depuis 2017, son équipe volante utilise la machine dans des contextes événementiels.

À partir de juin prochain, une version améliorée, dont le fonctionnement est accessible à tous, sera mise en marché.

« On commence par viser le marché des professionnels de la restauration et des bars, et un jour, tout le monde aura accès à cette technologie. C’est un outil de création, générateur de valeur. Il y a véritablement un effet “wow” quand les clients voient la machine en action », explique Julien Michalk, propriétaire d’Ether Innovations.

Nombreuses utilisations

Le fonctionnement de la machine Ufrost, vendue au coût de 4000 $, ou louée 250 $ par mois, est simple. Il suffit de disposer l’aliment ou la boisson dans les compartiments ronds ou carrés d’un moule à glaçons. Le couvercle de la machine se referme, et en quelques secondes, les portions d’aliments, de jus, ou d’alcool, sont prêtes à être utilisées.

« Ça permet de faire des cocktails évolutifs, en intégrant dans un cocktail une portion d’alcool d’une autre couleur, qui va tranquillement se dissoudre, ou encore de créer des glaçons de vin qu’on mettra dans notre verre de vin, ce qui évite d’y rajouter de l’eau. On peut en faire plusieurs usages. Quelqu’un qui cultive des tomates pourrait surgeler ses tomates, par exemple », suggère Julien Michalk.

-100° en moins d’une minute

Comparée à la surgélation traditionnelle, où l’aliment doit atteindre -30 à -50 degrés en 20 minutes, la machine Ufrost permet d’atteindre -100 degrés en moins d’une minute, grâce à l’utilisation de CO2, explique l’entrepreneur de 32 ans.

« On peut l’utiliser partout, puisqu’elle ne requiert pas d’électricité. C’est pour ça que c’est très pratique en contexte événementiel. Il suffit de faire recharger sa bonbonne de CO2 et elle est prête à être utilisée. »

À la recherche d’investisseurs qui voudraient devenir actionnaires, Ether Innovations, dont la moyenne d’âge des employés est de 25 ans, possède des brevets pour distribuer la machine Ufrost au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.

L’idée de cette innovation technologique lui est venue un samedi soir de janvier, alors qu’aucun client ne s’était présenté à l’établissement qu’il exploitait à Montréal. Julien Michalk s’est dit que le froid ne l’arrêterait pas, et qu’il allait trouver le moyen de créer des « popsicles » à la vodka pour attirer des clients. Dix ans de recherche et développement plus tard, le jeune entrepreneur a réussi son pari.

Ether Innovations

Date de fondation : 2016

2016 Nombre d’employés : 30 personnes