Produit par Julie Snyder: un nouveau magazine sur la sexualité à Télé-Québec

Rose-Aimée Automne T. Morin et Jonathan Roberge partageront le gouvernail d’un nouveau magazine «décomplexé et décontracté» sur la sexualité, l’automne prochain, à Télé-Québec.

C’est Julie Snyder, via sa boîte Productions J, qui produit cette nouveauté dont le tournage se déroulera cet été sous la direction du réalisateur François Lachapelle.

Les deux animateurs s’entoureront d’experts et de reporters pour approfondir une foule de sujets concernant la sexualité. On promet de faire fi des préjugés en misant sur des «informations vulgarisées, crédibles et fondées», ainsi qu’en adoptant «un esprit de bienveillance et d’inclusion». L’humour sera aussi de bon ton dans ce magazine ne portant pas encore de nom officiel.

«Ce n’est pas un secret: les magazines sont une grande force dans notre programmation. Il n’y a donc pas de meilleur terrain que celui qu’offre Télé-Québec pour une émission comme celle-ci. Déjà, Jonathan et Rose-Aimée Automne sont extrêmement complices et promettent d’aborder le sujet de façon positive et avec une belle sensibilité. Je ne pourrais être plus emballée qu’on puisse offrir au public ce nouveau rendez-vous intelligent, mais surtout essentiel», a indiqué la vice-présidente aux contenus de Télé-Québec, Nadine Dufour.