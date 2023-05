Profitez de la saison des asperges avec cette crêpe aux asperges et au saumon fumé

Les asperges du Québec font toujours bon ménage avec du saumon fumé. C’est délicieux et raffiné. Pour gagner du temps, on peut préparer les crêpes et le mélange de fromage au préalable. Le jour venu, on n’a qu’à réchauffer les crêpes à la poêle avant de faire le montage des assiettes.

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

Pour les crêpes

150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie

30 ml (2 c. à soupe) de sucre

1 pincée de sel

2 œufs

375 ml (1 1⁄2 tasse) de lait

Beurre ramolli, pour la cuisson

Pour le fromage à l’aneth

60 ml (1/4 tasse) de fromage ricotta

60 ml (1/4 tasse) de fromage cheddar fort, râpé

15 ml (1 c. à soupe) d’aneth, haché finement

Poivre et sel

300 g de saumon fumé, en tranches

TECHNIQUE

Cuire les asperges à la vapeur jusqu’à ce qu’elles soient tendres. Plonger dans un bol d’eau glacée. Égoutter et réserver.

Pour les crêpes

Dans un bol, mélanger la farine, le sucre et le sel. Ajouter les œufs et le lait. À l’aide d’un fouet, bien mélanger la préparation jusqu’à ce qu’elle soit lisse et homogène.

Chauffer une poêle antiadhésive d’environ 23 cm (9 po) de diamètre à feu moyen. Lorsque la poêle est chaude, verser environ 45 ml (3 c. à soupe) de pâte à crêpe au centre de la poêle. En faisant pivoter la poêle, tenter de répandre la pâte également pour recouvrir tout le fond.

Lorsque le rebord se décolle facilement et commence à dorer, retourner la crêpe à l’aide d’une spatule. Poursuivre la cuisson 10 secondes, retirer de la poêle et déposer dans une assiette. Réserver.

Pour le fromage à l’aneth

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients « pour le fromage à l’aneth ». Réserver.

Garnir l’intérieur des crêpes de saumon fumé, des asperges et de 15 ml (1 c. à soupe) du fromage à l’aneth. Refermer les crêpes en les pliant ou en les roulant.

Les conseils de Science et Fourchette

Notre urine présente une odeur inhabituelle après avoir mangé des asperges ? C’est la faute de 2 molécules inoffensives contenues dans les asperges, que certaines personnes sont incapables de digérer. Il ne faut donc pas s’en inquiéter, plutôt s’en amuser !