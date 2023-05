Remparts: rebondir après une première défaite en plus de deux mois

HALIFAX | Après une sortie difficile lors du deuxième match, les Remparts de Québec seront-ils en mesure de rebondir, mardi soir, alors que la série finale de la LHJMQ se déplace dans les Maritimes ?

S’il n’en tient qu’à James Malatesta, il ne fait aucun doute que les Remparts offriront une meilleure prestation.

« On peut être beaucoup meilleur que lors du dernier match et je suis convaincu que nous allons revenir en force. J’aime vraiment jouer à Halifax et on peut utiliser la foule comme source de motivation. »

L’espoir des Blue Jackets de Columbus identifie quelques points que les champions du calendrier régulier devront améliorer s’ils veulent retrouver le sentier de la victoire.

« On doit commettre moins de revirements et être meilleur en échec avant, a-t-il expliqué. On doit être meilleur avec la rondelle et effectuer des jeux simples. Peu importe le pointage, on doit jouer avec la même intensité et de la même façon. On devra aussi être plus disciplinés. »

Justin Robidas abonde dans le même sens.

« On doit bien gérer la rondelle et garder les choses simples comme nous avons fait lors du premier match, a-t-il souligné. On doit aussi apprendre à jouer avec un avantage de deux buts même si certains disent qu’il s’agit de la priorité la plus difficile à protéger.

« Même si nous sommes rendus en finale, on peut faire encore des apprentissages. On doit s’assurer d’être toujours à 100 % afin d’éviter que la deuxième période du match de samedi où nous avons accordé quatre buts se répète. »

« Nous avons peut-être levé la tête un peu, de poursuivre le meneur chez les Remparts en séries éliminatoires avec 22 points. Après notre victoire de 5 à 1 dans le premier match et une priorité de 2 à 0 dans le second, on a pensé que ça serait facile. Si on donne un pouce aux Mooseheads, ils vont prendre un pied. »

L’opportunisme et la constance

Dans le camp adverse, Sylvain Favreau identifie deux facteurs qui ont permis à ses protégés de renverser la vapeur dans la deuxième rencontre et qu’il souhaite revoir pour la suite.

« On a pris avantage de nos opportunités et on a été constant pendant 60 minutes, a souligné le pilote des Mooseheads. La constance n’était pas au rendez-vous au début des séries contre Moncton, Sherbrooke et maintenant Québec. »

Les Mooseheads ont-ils réussi à semer un doute dans l’esprit des Remparts qui surfaient sur une séquence de 21 victoires consécutives, dont 13 en séries ?

« Je ne pense pas, a-t-il indiqué. Les Remparts misent sur une bonne équipe qui est bien dirigée. On s’attend à ce qu’ils reviennent en force. Québec mise sur une très belle structure défensive et il faudra continuer de tenter de la percer. »

État des forces

Tous les joueurs des Remparts ont participé à l’entraînement. Le défenseur Charle Truchon se rapproche d’un retour et Théo Rochette, qui n’a pas été en mesure de terminer le dernier match, semblait en bonne forme.

« Ça sent bon, a imagé l’entraîneur-chef. On habillera 21 joueurs pour la période d’échauffement et une décision finale sera prise avant le match. »

Du côté des Mooseheads, Favreau estime que son attaquant étoile Jordan Dumais se rapproche d’un retour au jeu.

Dans le calepin...

Un complexe d’entraînement de grande qualité

Photo Didier Debusschère

À l’instar des équipes de la LNH, les Mooseheads de Halifax profitent d’un complexe d’entraînement qui offre un bel environnement de travail aux joueurs. Ouvert en 2017, le RBC Centre situé à Dartmouth compte quatre glaces et l’équipe de la LHJMQ y a aménagé ses quartiers. Le complexe rend la vie plus facile aux Mooseheads qui ont accès à la glace toute la journée selon l’horaire des joueurs. De plus, les familles de pension sont toutes à Dartmouth. L’équipe gagne un temps précieux au retour de voyage.

Photo Didier Debusschère

Étirements à l’extérieur

Photo Didier Debusschère

Profitant des douceurs de dame Nature, les Remparts ont tenu leur séance d’étirement à l’extérieur sur la surface synthétique du RBC Centre. Après une quinzaine de minutes, tout le monde est rentré à l’intérieur pour un entraînement de 90 minutes. Les Remparts ont dû s’entraîner à Dartmouth en raison du spectacle du groupe métal Megadeth en soirée au Centre Scotiabank.

Souper sur la terrasse

Profitant d’une très belle journée à Halifax où le mercure a atteint 21 degrés Celsius, plusieurs joueurs des Remparts ont pris le souper à l’extérieur sur la terrasse aménagée plus tôt dans la journée par les employés de l’hôtel situé à un jet de pierre du Centre Scotiabank au centre-ville.