Sugar Sammy nous fait (encore) la leçon

Sugar Sammy, l’humoriste québécois qui déteste les lois québécoises 96 et 21 et qui qualifie de « maniaques » les Québécois qui veulent être servis en français au Québec, fait le tour du Québec.

Le 5 mai, il a entamé la tournée de son spectacle bilingue You’re gonna rire 2, qui va se promener de Québec à Gatineau, de Trois-Rivières à Magog, de Montréal à Sherbrooke.

Chouette !, on va pouvoir se faire faire la morale dans les deux langues officielles du Canada.

YOU’RE GONNA DISPARAÎTRE

Sugar Sammy a accordé une longue entrevue à La Presse. À la journaliste qui se demandait « Comprend-il cette inquiétude sur le sort de notre langue ? », il a déclaré : « Oui et je trouve qu’il faut protéger la langue française. Je ne pense pas que la menace vient de l’anglais ou de l’immigration. Tu veux que les gens issus d’autres origines s’intéressent au français ? Fais en sorte que des gens comme moi puissent être plus présents dans la culture québécoise, en train de le parler.

Mais caché derrière le sujet de la langue, on veut que ces gens-là soient “plus québécois”. Alors voici une charte, voici la loi 21... Ce n’est pas la langue, c’est la culture québécoise d’autrefois qu’on veut préserver. Et je pense que la culture change tout le temps. »

Si le français au Québec n’est pas menacé par l’anglais, alors par quoi diantre est-il menacé ? Par le serbo-croate, le javanais ou encore le gujarati ? Y a-t-il une vague de francophones au Québec qui se sont mis à parler haoussa ou télougou sans qu’on en ait entendu parler ? Sugar Sammy est-il au courant que des jeunes Québécois qui parlent la langue de Netflix, Amazon et YouTube n’écoutent aucune télé québécoise ? Mais il ne faudrait pas dire que l’anglais menace le français ?

Misère, le Québec est un petit État francophone, au milieu d’un pays majoritairement anglophone, à côté d’un géant anglophone, mais ce n’est pas l’anglais qui est une menace pour le français ?

Je ne sais pas qui est le pusher de Sugar Sammy mais il en fume du bon pour nier l’emprise mondiale de l’anglais...

Le français n’est pas en danger à cause de l’immigration ? Même si cette immigration est majoritairement non francophone ? Même si nos capacités de francisation sont dépassées ?

Pourquoi Sugar Sammy lie-t-il le français à la « culture québécoise d’autrefois » ? C’est archaïque, dépassé, ringard et vieux jeu de vouloir conserver la langue de Miron et de Tremblay ?

Je commence à en avoir marre qu’on se fasse accuser de « repli sur soi » chaque fois qu’on se tient debout et qu’on demande un peu de respect pour ce qu’on est.

PARLE-MOI BILINGUE

Sugar Sammy a déjà vendu plus de 70 000 billets pour sa tournée, plusieurs dates sont complètes et on annonce déjà des supplémentaires.

Pour paraphraser la fameuse publicité du faucon pèlerin, je dirais que Sugar Sammy, « humoriste de choix vraiment sick, est reconnu pour être assez chill. Parce qu’il est super quick sur scène, il peut passer la majorité de son temps à watcher son public en le regardant de haut. Et parce que ses skills en humour sont insane, l’avenir du Sugar Sammy est tout sauf sketch ».

Mais j’ajouterais qu’on n’est pas assez crazy pour acheter la bullshit de Sugar Sammy sur la langue et l’immigration.