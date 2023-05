Torture: le géant ExxonMobil règle une plainte datant de 2001

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a passé lundi un accord mettant fin à une plainte déposée en 2001 par des civils indonésiens pour complicité présumée dans des cas de tortures et de meurtres commis par des soldats, à quelques jours de l’ouverture du procès.

Les termes de l’accord n’ont pas été dévoilés, un document officiel précisant seulement qu’il résolvait « toutes les questions en litige ».

Les faits reprochés au groupe pétrolier concernent son site dans la province d’Aceh.

Onze villageois affirment qu’ExxonMobil a payé des soldats indonésiens pour en assurer la sécurité et que ces derniers se sont livrés à des abus comprenant des meurtres, des tortures, des violences sexuelles et des kidnappings.

Après de multiples procédures, un procès devait s’ouvrir le 24 mai.

« Nos clients (...) se sont courageusement dressés face à l’une des entreprises les plus importantes et les plus rentables au monde et ont poursuivi leur combat pendant plus de vingt ans », a souligné une de leurs avocats, Agnieszka Fryszma du cabinet Cohen Milstein, dans un communiqué.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu, à la veille du procès, obtenir une certaine justice pour eux et leurs familles », a-t-elle ajouté.

Les plaignants resteront, pour leur protection, anonymes, a indiqué l’avocate.

ExxonMobil a souligné, dans un message transmis à l’AFP, « condamner les infractions aux droits de l’homme sous toutes leurs formes, y compris les actions évoquées dans cette plainte contre l’armée indonésienne ».

« Il convient de noter que, bien qu’il n’y ait eu aucune allégation accusant un employé (d’ExxonMobil) d’avoir directement porté préjudice à l’un des plaignants, l’accord permet à toutes les parties de tourner la page », ajoute le message.