Un campus de l'université Concordia aménagé à Shawinigan

Shawinigan va hériter d'un campus de l'université Concordia de Montréal dans la foulée de la transition énergétique.

«Quelle belle journée, a lancé d'entrée de jeu le maire Michel Angers. Dans la vie d'un maire, je vais vous dire bien honnêtement que ce genre de journée là, on en voudrait plusieurs.»

Le pavillon dit «thématique» accueillera une vingtaine d'étudiants et six chercheurs qui se consacreront à l'électrification des transports, au stockage d'énergie et à l'intelligence artificielle. Il s'agit déjà d’un champ de compétence reconnu de Concordia.

«C'est certain que nos forces en recherche et développement en électrification sont très, très, importantes et il y a un arrimage avec tout l'écosystème qui existe ici à Shawinigan», a expliqué Graham Carr, recteur de l'université Concordia.

La ville de Shawinigan s'est taillé une place dans le virage énergétique et la recherche de solutions environnementales. Devenir, en plus, une ville universitaire est la cerise sur le gâteau aux yeux du maire Angers.

«Je ne vous cache pas que c'est un vieux rêve que je caressais depuis mon arrivée en poste, de voir Shawinigan accueillir une université, et suite à trois ans de discussion avec Concordia, ce sont eux qui ont choisi de venir s'installer à Shawinigan», a-t-il expliqué.

Le campus sera logé dans un centre de recherche sur les batteries de 40 millions $ dont la construction avait été promise par François Legault lors de la dernière campagne électorale.