Un nouveau directeur pour les grands projets

La Ville de Québec vient de nommer Nicolas Roy comme nouveau directeur du Service du développement économique et des grands projets. Il remplacera Charles Marceau, pilier de la haute fonction publique municipale.

Nicolas Roy, nouveau titulaire de ce poste stratégique, est un développeur économique qui occupe depuis une quinzaine d’années la fonction de directeur général au sein du réseau PME MTL, tout d’abord dans l’ouest de l’île de Montréal puis plus récemment au centre-ville de la métropole.

«M. Roy détient une solide expertise en ce qui a trait au développement de l’entrepreneuriat, au financement des entreprises, à la gestion de programmes de même qu’à l’attraction d’investissement», peut-on lire sur son CV.

La nomination de Nicolas Roy a été annoncée lundi en fin de matinée dans un sommaire décisionnel du comité exécutif de la Ville. Elle doit être entérinée mardi après-midi par les élus lors du conseil municipal. Son salaire annuel brut sera de 173 175$, soit le maximum prévu lors de l’affichage de ce poste.

De son côté, Charles Marceau demeure à l’emploi de la Ville de Québec, mais il se consacrera désormais spécifiquement au développement du Vieux-Québec.

Vers une fusion de deux services

D’autre part, le comité exécutif de la Ville a annoncé son intention de fusionner le Service des communications avec celui de l’interaction citoyenne.

«Cette union permettra d’accroître la synergie et l’agilité entre les différents processus d’affaires en regroupant les efforts, en permettant une meilleure adaptation aux changements et en favorisant une collaboration et une cohésion soutenue avec les autres services de la Ville et les partenaires externes», peut-on lire dans un sommaire exécutif.

Martin Lefebvre, actuel directeur du Service de l’interaction citoyenne, a été mandaté pour diriger les travaux de réorganisation. Il devra proposer «d’ici la fin de l’année 2023 et à coûts nuls la structure d’un nouveau service». Entre-temps, ce dernier est nommé comme directeur par intérim du Service des communications.

C’est Marie-Christine Magnan qui dirigeait le Service des communications depuis neuf ans. Lundi, cette dernière a écrit ceci sur sa page Facebook: «La Ville a choisi de fusionner ce service avec un autre, et je ne dirigerai pas le nouveau service. J’ai passé 9 belles années à occuper ces fonctions. J’ai beaucoup appris, professionnellement et personnellement. J’ai accompli énormément et je suis fière de nos réalisations.»

À la Ville, le porte-parole Jean-Pascal Lavoie a fait savoir au Journal que «Marie-Christine Magnan est toujours à l’emploi de la Ville de Québec et des discussions sont en cours avec celle-ci pour la suite des choses».