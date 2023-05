Un procureur spécial épingle les faiblesses de l’enquête du FBI sur Trump et la Russie

La police fédérale s’est contentée d’informations douteuses pour ouvrir une enquête sur des soupçons de collusion entre Moscou et Donald Trump lors de la présidentielle de 2016, tacle un procureur spécial dans un rapport publié lundi.

John Durham estime que le FBI s’est appuyé sur "des renseignements bruts qui n’avaient pas été analysés ni corroborés" pour lancer ses investigations et a ensuite manqué "d’objectivité" dans la gestion de ce dossier très politique.

"L’enquête russe", qui a assombri la première partie du mandat du président républicain sans faire émerger de preuves solides de collusion, a toujours été dénoncée par Donald Trump comme une "chasse aux sorcières" orchestrée par ses adversaires.

Peu avant la fin de son mandat, son gouvernement avait confié à John Durham la mission d’enquêter sur les origines de cette enquête. Après trois ans d’investigations, il a rendu ses conclusions qui s’étalent sur plus de 300 pages.

Outre la faiblesse des éléments ayant initié l’enquête, le procureur spécial reproche à la police fédérale d’avoir agi selon un système de deux poids, deux mesures.

"La vitesse et la manière dont le FBI" a décidé d’enquêter sur Donald Trump "contraste avec l’approche adoptée précédemment dans une affaire sur une possible ingérence étrangère dans la campagne" de la candidate démocrate Hillary Clinton, écrit-il, en épinglant aussi "l’attitude cavalière" de certains enquêteurs.

Pour lui, "le FBI et le ministère de la Justice doivent reconnaître qu’un manque de rigueur analytique, des biais de confirmation et une trop grande confiance envers des sources liées à des opposants politiques ont empêché les enquêteurs de considérer des hypothèses alternatives et d’agir avec l’objectivité appropriée".

Toutefois, le procureur spécial ne recommande pas de poursuites ni de réformes spécifiques.

"La réponse n’est pas de créer de nouvelles règles, mais de renouveler la fidélité aux anciennes", prône-t-il.

Donald Trump, qui brigue un second mandat en 2024, n’a pas tardé à saluer son travail. "Après des recherches extensives, le procureur spécial John Durham a conclu que le FBI n’aurait jamais dû lancer l’enquête Trump-Russie", a-t-il écrit sur Truth Social. "En d’autres termes, le public américain s’est fait avoir", ajoute-t-il.

Quant au FBI, il a assuré que les faits décrits par M. Durham avaient déjà entraîné "des dizaines d’actions correctives". "Si elles avaient été en place en 2016, les maladresses identifiées dans ce rapport auraient pu être empêchées", a commenté un de ses porte-parole.