Une belle et grande soirée avec l'opéra Madama Butterfly au Grand Théâtre de Québec

Pour clore sa saison 2022-2023, l’Opéra de Québec a choisi une œuvre phare avec Madama Butterfly. Un grand classique bien livré et qui nous a fait découvrir Francesca Tiburzi, une soprano italienne pleine de talent dans le rôle de la geisha Cio-Cio San.

En raison d’un virus qui a affecté la soprano coréenne MyungJoo au cours des dernières semaines, l’Opéra de Québec a voulu être prudent avec sa voix. On a amené la chanteuse lyrique italienne à Québec pour les représentations du 13 et du 18 mai. MyungJoo Lee sera en vedette les 16 et 20 mai.

Le pouvoir d’attraction de l'opéra de Giacomo Puccini est fort. Tous les billets pour les quatre représentations à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre ont été vendus.

Madama Butterfly raconte le destin tragique d’une geisha de 15 ans qui épouse le lieutenant américain B.F. Pinkerton de passage au Japon.

L’homme, qui ne prend pas ce mariage, retourne aux États-Unis et il revient, trois ans plus tard, avec son épouse américaine. Cio-Cio San a eu un enfant de cette union et le couple décide de ramener l’enfant aux États-Unis pour lui offrir un meilleur avenir. Anéantie, Cio-Cio San décide de mettre fin à ses jours.

L’opéra mis en scène par François Racine a fait mouche, samedi, lors de la première. Les voix de la soprano Francesca Tiburzi (Cio-Cio San), du ténor Éric Laporte (Pinkerton), de la mezzo-soprano Lysianne Tremblay (Suzuki) et du baryton Phiipp Addis (Sharpless), qui occupent les rôles principaux, étaient de qualité.

Sous la direction de la cheffe italienne Clelia Cafiero, l’Orchestre symphonique de Québec a brillé et particulièrement lors des segments musicaux dramatiques. L’orchestre explosait aux bons moments.

Expressive

Francesca Tiburzi a joué Cio-Cio San à l’Opéra de Metz et en Allemagne. Elle est solide sur les planches. Elle excelle vocalement et son jeu est de qualité. La soprano italienne est expressive. On sent les émotions qu'elle traverse sur son visage et dans son jeu.

Vocalement, elle a été à son meilleur lors du duo «Viene la sera» avec Éric Laporte à la fin du premier acte. L'immense bonheur de la jeune fille la plus heureuse du Japon, est visible sur le visage de la soprano. Une superbe scène qui se déploie sous de superbes éclairages et un bel effet avec des lanternes japonaises.

Elle fera de même au début du deuxième acte lors d'un duo avec Suzuki, où Lysianne Tremblay a offert un bon moment vocal.

À la fin de l’air «Un bel di vedremo», Francesca Tiburzi offre une frissonnant moment de chant qui a fait réagir le public. Elle a ensuite récidivé, à la toute fin, lors de la finale toute puissante et dramatique.

Cette soprano, qui chantait pour la toute première fois au Canada, est une belle découverte. Il sera intéressant de voir, mardi et samedi, la Cio-Cio San proposée par la Coréenne MyungJoo.

Yves Leclerc

Dans la peau de Pinkerton, Éric Laporte offre une bonne performance vocale. Il habite bien l’insouciance de ce personnage, qui avait plus l’air, au premier acte, d’un touriste en safari qu’un lieutenant d’armée. On l'a senti plus à l'aise, lors de son retour, au troisième acte, dans son habit de lieutenant et lorsqu'il réalise qu'il a brisé le cœur de Cio-Cio San. Ce troisième acte est tout en tension jusqu'au segment final. Lysianne Tremblay et Philipp Addis ont bien habité, vocalement, les personnages de Suzuki et Sharpless.

Saison 2023-2024

Le chœur de l’Opéra de Québec, majoritairement féminin, pour cet opéra, a offert de très beaux moments et particulièrement, lors de celui, tout en douceur, à la fin du deuxième acte, lorsqu’il fredonne, sans qu'on le voit, «Coro a bocca chiusa».

À l’affiche aussi à Montréal, avec une distribution et mise en scène différente, Madama Butterfly est une œuvre opératique incontournable. L’histoire et les grands airs sont connus. Le drame est immense.

Jessica Latouche

À la fin de la représentation, offerte en version originale italienne avec surtitres français, le public a donné une longue ovation aux chanteurs et aux artisans de cette production, intemporelle et qui fonctionne toujours. Tout le monde était heureux et avec raison. Une belle soirée d'opéra.

L’Opéra de Québec a dévoilé, samedi, les oeuvres qui seront en vedette lors de la saison 2023-2024. On présentera Lucie de Larmmermoor de Donizetti les 21, 24, 26 et 28 octobre et La Chauve-souris de Johann Strauss II les 11, 14, 16 et 18 mai 2024.