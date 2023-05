Des clients de Telus victimes d'un vol de données

Des pirates ont pu consulter des informations personnelles de clients de Telus à la mi-février à l'aide d'identifiants volés, mais l'entreprise refuse de dire combien de Québécois ont été touchés, ni quelles données ont pu être subtilisées.

« À la suite d'une enquête, nous avons déterminé qu'une tierce partie non autorisée avait utilisé des informations d'identification volées pour accéder à une petite quantité d'informations d'un nombre limité de clients », a indiqué Jacinthe Beaulieu aux relations médiatiques de Telus.

« Telus a communiqué avec les clients concernés en les aidant à protéger leurs informations personnelles, notamment en offrant un abonnement sans frais à la Protection numérique de Telus, propulsée par Norton », a-t-elle poursuivi.

Interrogé par Le Journal, Telus n'a pas voulu dire combien de Québécois ont été touchés, ni quelles données étaient à risque.

« À Telus, nos clients sont notre première priorité et nous prenons au sérieux notre engagement à être responsables et transparents », a-t-on assuré.

Or, selon nos informations, le tiers non autorisé aurait carrément réussi à télécharger des répertoires de données de clients, mais on n'en retrouverait pas encore sur les forums publics.

Manque de transparence

Pour l'expert en cybersécurité et PDG de StreamScan, Karim Ganame, les réponses de Telus laissent sur leur faim.

« J’ai l’impression qu’il n’y a pas assez de transparence, soit ils ne sont pas bien préparés, soit ils ne veulent pas tout dire », avance-t-il.

Selon lui, Telus aurait avantage à fournir dès maintenant de plus amples détails pour essayer de limiter les dégâts.

« L’incident s’est produit il y a quelques mois, donc ils ont probablement une bonne idée de l’ampleur de la menace. On aimerait en savoir plus », ajoute Karim Ganame.

« Jusqu’où le pirate a pu aller ? On n’a pas ces réponses. Ce n’est une attaque commune », a analysé l'expert en cybersécutité.

Jeudi dernier, Le Journal rapportait que des milliers de Québécois ont été touchés par plus de 18 incidents de confidentialité et/ou de cybersécurité en l’espace d’à peine trois ans, selon l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Fin avril, c'était au tour des clients du Groupe Cloutier, qui fournit ses services à plus de 1000 conseillers en sécurité financière au pays, de voir leurs données «potentiellement compromises ».

-Avec la collaboration de Sylvain Larocque