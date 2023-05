Une société californienne obtient le contrat des bornes de stationnement

IPS Group, une compagnie de San Diego, en Californie, vient d’obtenir le contrat de 3,15M$ pour remplacer – d’ici le printemps 2024 – les 195 bornes de stationnement de la Ville de Québec ainsi que l’application Copilote qui permet actuellement le paiement en ligne.

On savait, depuis quelques mois, que la Municipalité était à la recherche d’une nouvelle «solution de gestion du stationnement» pour remplacer le système actuel qui serait «en fin de vie», puisqu’il n’accepte ni les cartes de débit ni certaines cartes de crédit.

«C’est effectivement la solution qui vise à remplacer Copilote et qui offrira une solution de paiement par plaques d’immatriculation», a expliqué, lundi après-midi, Jean-Pascal Lavoie, porte-parole de la Municipalité.

D’ici le printemps 2024

Peu de détails ont filtré toutefois jusqu’à maintenant sur la façon précise avec laquelle ce système basé sur les plaques d’immatriculation va fonctionner. Cela dit, le maire Marchand a promis, dès la fin de 2022, que les enjeux de confidentialité seront bel et bien pris en compte.

Dans un premier temps, la nouvelle solution devait être mise en service en novembre 2023. Or, le nouvel horizon est désormais celui du printemps 2024, nous a-t-on fait savoir.

Trois soumissions

IPS Group doit donc fournir sa solution de gestion du stationnement et effectuer son entretien durant une période de cinq ans après la mise en service. «Le contrat prévoit également les pièces de remplacement et les services techniques non couverts par la partie entretien pour une période de 36 mois [trois ans] suivant la mise en service des bornes de paiement», lit-on dans un document du comité exécutif, rendu public lundi et qui doit être entériné mardi par le conseil municipal.

Trois entreprises ont déposé des soumissions. Le groupe de sécurité Garda SENC a été le plus bas soumissionnaire avec une offre d’environ 3M$, mais la société californienne a remporté le marché, car son pointage final était supérieur.

Outre le prix proposé, la grille d’évaluation de la Ville inclut en effet divers autres paramètres à prendre en considération.