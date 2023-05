4 astuces pour un agencement de couleurs réussi dans sa déco

Pas besoin d’être un expert en décoration pour s’amuser à faire des mariages de couleurs. On joue sur les nuances, sur les intensités, on contrebalance pour trouver l’équilibre. Conseils !

Des associations gagnantes

On ne se trompe pas en misant sur une palette monochrome ou en ton sur ton. C’est-à-dire des nuances qui se ressemblent, de bleu foncé au bleu pâle, par exemple. Autre choix sûr : sélectionner des teintes analogues sur le cercle chromatique, comme le rose et le rouge, le vert et le bleu. Ce type d’harmonie instaure une atmosphère apaisante.

Pour réveiller une décoration ennuyeuse

On mise sur les teintes vives en petites touches. On introduit des objets déco colorés tels qu’une housse de coussin, un cache-pot, un jeté, un abat-jour, etc. La couleur vive fera ressortir les couleurs en présence, surtout si on ose les combinaisons de couleurs complémentaires, par exemple, un zeste d’orangé avec un décor où il y a du turquoise, ou une touche de jaune dans une pièce lilas ou violet.

Un, deux ou trois

Règle générale, on marie trois couleurs au maximum. Ces trois couleurs ne devraient pas être réparties de manière équivalente dans la pièce. On opte pour une couleur dominante – par exemple, la couleur des murs – et deux moins présentes, par le mobilier ou les accessoires.

Conseil déco

Une bonne astuce consiste à créer un camaïeu, c’est-à-dire miser sur un dégradé comme dans le décor présenté ici, avec ses teintes de rose du plus vif au plus doux.

C’est tendance : le style parisien

Selon la plateforme de vente en ligne Etsy, le style parisien, c’est « IN » ! Le raffinement sans chichis de l’appartement parisien typique est centré sur cet idéal de vie qu’est « l’art de vivre à la française ». Et il n’est même pas nécessaire d’aller en France pour adopter cette tendance, puisqu’il suffit de choisir des matériaux classiques et de qualité et de dénicher des beautés rétro : miroirs à cadre doré, touches de marbre et tableaux à l’huile aux cadres sculptés, que l’on associera avec des bois sombres et des murs clairs.

Photo HomeSense

Les coussins apportent du motif, de la personnalité au décor. C’est bien d’oser avec des imprimés plus audacieux.

Deux couleurs rythment le manteau de foyer : c’est cool et très original.

Le tapis contribue à harmoniser toutes les nuances présentes dans le décor.

Astuce : peindre un plancher très usé lui offre une seconde vie.

Section shopping : je cherche un cache-pot coloré

Photo tirée de homesense.ca

Cache-pot en verre rose et rouge, 15 $ chez HomeSense, homesense.ca

Photo tirée de oyoylivingdesign.ca

Petite jardinière en terre cuite, 150 $, oyoylivingdesign.ca

Photo tirée de structube.com

Cache-pot et support en bois Shane, 39 $, chez Structube, structube.com

Photo tirée de vdevmaison.com

Cache-Pot Vesper, chez V de V, 42 $, vdevmaison.com

Photo tirée de Dupray.ca

Le cache-pot Bloom est aussi un purificateur d’air qui élimine 99,97 % des polluants en suspension dans l’air de la maison, 300 $, fr.dupray.ca

Photo tirée de Etsy.com

Cache-pot à rayures rétro, à partir de 36 $, etsy.com