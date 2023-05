Bonne chance, The Cast

Photos fournies par The Cast

Après avoir remporté le Golden Buzzer lors de sa première performance à l’émission Canada’s Got Talent, la troupe de danse lévisienne The Cast (photo) se retrouve en finale. Les 32 danseuses et danseurs, âgés de 16 à 21 ans, auront besoin du vote du public (VOUS) pour espérer remporter la finale (et 150 000 $) diffusée en direct ce soir dès 20 h, sur les ondes de City tv. « The Cast, c’est une histoire de famille ! Nous entraînons la plupart de ces danseurs depuis qu’ils sont tout petits, nous les avons vus grandir et de les voir s’épanouir dans l’aventure de Canada’s Got Talent nous rend si fières. Nous sommes choyées de travailler avec des jeunes si talentueux et passionnés qui nous inspirent constamment à repousser nos limites en tant que chorégraphes », de préciser le duo de chorégraphes Caroline Lemieux (à gauche sur la photo) et Marie-Odile Haince-Lebel. Familles et amis(es), près de 300 personnes, se rassembleront à nouveau ce soir au restaurant La Cage de Lévis pour soutenir leurs favoris.

Sous le signe de la réussite !

Photo fournie par le gala

Le 18e Gala Accroche-Cœur, présenté en collaboration avec la Fondation Philippe Laprise et Au trait d’union Québec, et animé par Philippe Laprise le 7 mai dernier à la salle Albert-Rousseau de Québec, a réuni 1200 spectateurs (dont le député de Charlesbourg, Jonatan Julien, et ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale) et a permis d’amasser 70 600 $ afin de soutenir les causes de la persévérance scolaire et du TDAH. Cette année encore, les Caisses Desjardins de Charlesbourg et de Limoilou ont grandement contribué au succès du Gala Accroche-Cœur, acceptant la coprésidence d’honneur comme partenaire majeur de l’événement. Sur la photo, les artistes de la soirée tenant leur chèque. De gauche à droite : Nicolas Gignac, Frédéric Arteau, Alain Sauvé, Gilles Huot, Sébastien Ouellet, Marie-Pier Lévesque, Caroline Huot, Philippe Laprise, Pierre-Bruno Rivard, Pierre-Luc Pomerleau, Xavier Boisrond (devant Pierre-Luc Pomerleau), P-A Méthot, Mélanie Ghanimé et Christian Marc Gendron.

Mérite exceptionnel

Photo fournie par Valérie Cliche

L’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, s’est rendu à Shannon, le 4 mai dernier, afin de remettre la Médaille pour mérite exceptionnel à Mme Pauline Bigaouette McCarthy qui, depuis près de 70 ans, se dévoue bénévolement en s’impliquant, entre autres, auprès de la Ligue des femmes catholiques de Shannon (Catholic Women’s League – CWL) et du Shannon Irish Show. Elle a également travaillé à la mise sur pied de la toute première bibliothèque municipale de Shannon. Cette distinction s’ajoute à la médaille du Jubilé de la reine ainsi qu’à la médaille de l’Assemblée nationale qu’elle a reçues par le passé pour son engagement et sa contribution au sein de la communauté de Shannon. Félicitations. Sur la photo, Mme Bigaouette McCarthy (au centre) est entourée de Sarah Perreault, mairesse de la Ville de Shannon, et l’honorable J. Michel Doyon.

Anniversaires

Photo Getty images

Pierce Brosnan (photo), acteur d’origine irlandaise, 70 ans... Janet Jackson chanteuse américaine, 57 ans... Jean-Sébastien Giguère, ex-gardien de but de l’Avalanche (LNH) et analyste à TVA Sport, 46 ans... Gabriela Sabatini, championne de tennis retirée de la compétition à l’âge de 26 ans, 53 ans... Denise Filiatrault, comédienne, réalisatrice et metteuse en scène, 92 ans... Claude Morin, homme politique (1976-82), 94 ans.

Disparus

Photo Walter MCBRIDE

Le 16 mai 2022 : John Aylward (photo), 75 ans, acteur américain qui a joué beaucoup au cinéma et à la télévision... 2019 : Ashley Massaro, 39 ans, mannequin et ancienne lutteuse américaine de la WWE (entre 2005 et 2008)... 2017 : Michel Julien (photo) 60 ans, qui avait consacré 31 années de sa vie au développement de la structure du sport étudiant dans la région de Québec... 2016 : Jim McMillian, 68 ans, joueur de basketball (NBA) avec les Lakers de 1970 à 1973... 2014 : Allan Folsom, 70 ans, écrivain américain (L’Empire du mal)... 2008 : Robert Mondavi, 94 ans, producteur de vins américain... 1990 : Sammy Davis Jr, 64 ans, danseur, chanteur, acteur, imitateur, musicien américain... 1984 : Irving Shaw, 58 ans, écrivain, scénariste et producteur américain... 1983 : Réal Béland, 62 ans, connu sous le nom de Ti-Gus.