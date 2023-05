Conseil municipal: Marchand traite le chef de l’opposition de «curé»

Piqué au vif par les critiques du chef de l’opposition, qui lui reprochait son inaction pour sa ville, le maire de Québec a traité son adversaire de «curé» qui ne fait rien d’autre que de «chroniquer».

Les esprits se sont échauffés, mardi, pendant le conseil municipal. Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, a affirmé que Québec n’a eu que des grenailles dans le dernier budget provincial et il a pointé en partie l’inaction du maire.

«On trouve que notre maire et notre ministre [responsable de la Capitale-Nationale Jonatan Julien] sont plutôt effacés quand vient le temps d’annoncer des solutions», a asséné Claude Villeneuve, dans son allocution au conseil municipal. M. Villeneuve est un ancien chroniqueur du Journal.

«Manque d'intérêt»

Selon lui, Bruno Marchand est «coupé du terrain» et a un «manque d’intérêt» pour le maintien du «success story» de Québec. Il s’est questionné sur la capacité du maire à maintenir la qualité de vie des gens de la capitale.

Ces affirmations ont fait bondir Bruno Marchand. «Le chroniqueur Villeneuve vient de faire ce qu’il fait de mieux, ou la seule chose qu’il sait faire, c’est-à-dire chroniquer, a-t-il lancé. Le chef de l’opposition n’a rien fait dans son passé et ne fait que se dire inquiet et rejeter la faute sur les autres,» a-t-il poursuivi.

«Il se permet d’agir aussi en curé et de dire: «Ça donne pas les résultats qu’il faut. Faudrait faire ci, faudrait faire ça. Qu’est-ce qu’il a fait pour démontrer que lui, dans sa vie, il aurait été capable d’atteindre un résultat différent? Rien. Et ce soir, encore une fois, il se permet d’agir en donneur de leçons», a-t-il pesté.

À la défense de Julien et Guilbault

Le maire en a profité pour faire l’apologie de ses vis-à-vis au gouvernement Legault et de la bonne collaboration sur plusieurs dossiers.

«M. Julien fait de l’excellent travail pour Québec, il défend Québec. Je vais défendre M. Julien et je vais défendre Mme [Geneviève] Guilbault aussi, contrairement à M. Villeneuve, qui ne se gêne pas pour la traiter de la pire ministre.»

Les trois années avant les dernières élections ont été la preuve selon lui que «l’opposition continuelle au gouvernement» ne donne rien, selon lui. «Zéro. Depuis un an et demi, on a des résultats à la pelletée.»