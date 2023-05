Défaite de 4 à 3 face aux Jackals: départ à la maison glacial des Capitales

Par une température digne de la Sibérie, les Capitales n’ont pas su réchauffer le cœur des 2123 courageux partisans qui ont assisté à un réveil tardif de leurs chouchous, dans une défaite de 4-3 dans laquelle les nouveaux règlements du baseball ont causé tout un émoi, face aux Jackals du New Jersey.

En retard par deux points en huitième manche, les Capitales ont finalement offert un spectacle à leurs partisans, qui étaient nombreux à avoir troqué les collections de vêtements printemps-été contre tuques, manteaux et grosses doudous sur les genoux.

La température ressentie n’était que de trois pauvres degrés Celcius au moment de crier Play Ball et les champions défendants ont reçu un accueil chaleureux de la foule plus que respectable après une journée de flotte, malgré quatre rares coups sûrs éparpillés lors des sept premières manches.

Scalabrini expulsé

C’est donc à leur avant-dernier tour au bâton que les locaux ont montré signe de vie. Avec des hommes sur les sentiers, l’habitué de la place TJ White a cru claquer une balle en lieu sûr, mais l’officiel au premier but Yves Lamontagne a annulé le jeu parce que le lanceur des Jackals n’aurait pas respecté le chronomètre prescrit de 20 secondes avant de dégainer.

En furie, le gérant Patrick Scalabrini est sorti de ses gonds et après une engueulade musclée avec Lamontagne, ce dernier l’a expulsé, dans un moment qui a surchauffé le vieux stade.

«Pendant tout le match, le compteur arrivait à zéro et le règlement n’était pas appliqué. C’est Yves qui a voulu faire son spectacle», a maugréé Scalabrini une fois les ardeurs refroidies.

«C’était le premier moment important de la soirée et c’est là qu’il est sorti avec ça. C’est ce qui m’a fâché. Ce sera une adaptation pour tout le monde, mais le moment (pour appliquer le règlement) était étrange», a-t-il ajouté.

White réagit bien

Le pire, c’est que White a poursuivi sa présence au bâton en s’offrant finalement un double, produisant du même coup les deux points qui créaient l’égalité. Il avait aussi produit le premier point des siens en sixième manche. Retrouvé après le match dans le stationnement où il signait de nombreux autographes, il a pris le tout avec humour.

«J’étais déçu, mais j’ai essayé de rester détendu pour frapper le mieux possible. C’est quelque chose de bizarre, deux coups sûrs lors de la même présence au bâton», a-t-il badiné.

Les Jackals ont toutefois tranché le débat en début de neuvième manche quand James Nelson a frappé un circuit tout juste par-dessus la clôture du champ centre aux dépens du releveur Franklin Parra.

Duel inégal

PHOTO AGENCE QMI MARCEL TREMBLAY

Au monticule, le partant des locaux, Stephen Chamblee, a semblé saisi au vif par l’air glacial de Québec en se faisant poivrer dès la première manche. Avec deux hommes sur les buts, il a commis un péché capital en concédant un coup de circuit de trois points à Ti’Quan Forbes.

Il a toutefois été combatif par la suite, mais son vis-à-vis John Baker a été impérial en retirant huit représentants de Québec sur des prises.

«Je savais que ce serait difficile face à leur as lanceur», a mentionné Scalabrini. J’ai dit souvent que notre attaque pourrait être une lacune et qu’il faudra que des farppeurs élèvent leur jeu, mais pour l’instant ça ne me bogue pas. Il est tôt, il fait frette et c’est difficile de frapper dans ces conditions. On a quand même failli leur voler le match, a-t-il souligné.

«Le froid ne me dérange pas trop, mais je sais que ça affecte quelques-uns des gars», a mentionné White, originaire de Las Vegas.

Bonne et mauvaise nouvelle

Avant la rencontre, Scalabrini a donné des nouvelles de ses artilleurs Pete Tago et Landon Leach, tous les deux aux prises avec des blessures aux bras.

Dans le cas de Tago, les tests initiaux ont de quoi donner espoir aux partisans. «Ça semble moins grave que ce qu’on craignait au départ. Il va subir une échographie demain (mercredi) et on en saura plus», a indiqué le gérant, qui s’est dit moins optimiste dans le cas de Leach.

«On voit moins la lumière au bout du tunnel dans son cas. Comme c’est un gars de Toronto, si on devait le retourner chez lui pour un bout de temps, au moins ce ne serait pas compliqué de le ramener après coup.»