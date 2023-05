Des joueurs de LIV Golf à la coupe Ryder?

ROCHESTER | À en croire les propos du capitaine de la formation européenne à la prochaine coupe Ryder qui sera disputée à Rome dans un peu plus de quatre mois, il ne faut pas écarter trop rapidement les représentants de LIV Golf.

Luke Donald voit un peu plus clairement maintenant que le circuit européen s’est affirmé en mettant à l’amende les membres qui ont déserté en rejoignant le circuit financé par l’Arabie saoudite. Parmi les 26 golfeurs semoncés, seul Sergio Garcia n’a pas acquitté le montant des pénalités imposées s’élevant à 100 000 livres sterling.

Garcia, Ian Poulter, Lee Westwood et Richard Bland ont tous remis leur carte de membre du circuit au début de mai. Ils ne sont donc plus admissibles à participer de quelconque façon à la traditionnelle coupe Ryder disputée aux deux ans. Les autres restent admissibles en vertu des critères de qualification.

À la compétition de 2021 lors de laquelle l’Europe avait été battue à plate de couture par les États-Unis, les vétérans Garcia, Poulter et Westwood avaient amassé cinq points sur les neuf au compteur final de l’équipe. Ils ont longtemps représenté le noyau dur alors que la formation du vieux continent entre maintenant dans une nouvelle ère.

Toujours admissibles

Malgré les tisons qui brûlent sous la marmite de la dispute entre le DP World Tour et LIV Golf, Donald n’exclue pas la possibilité de sélectionner un porte-couleurs du controversé circuit.

«S’ils sont nés en Europe et qu’ils sont admissibles à jouer, il ne faut pas oublier qu’ils le peuvent», a rappelé le capitaine de 45 ans qui a représenté son continent à quatre occasions dans sa carrière.

Thomas Pieters, Sam Horsfield, Paul Casey et Bernd Wiesberger pourraient donc être appelés à se pointer au club de golf Marco Simone dans la semaine du 25 septembre si Donald juge qu’ils seraient un atout.

Attention sur les jeunes

Le capitaine souhaite surtout avoir à l’œil les jeunes européens qui participeront aux divers grands championnats prévus au calendrier de l’été. Leurs performances donneront un bon aperçu de l’identité de l’équipe.

«C’est intéressant de constater ce que les recrues peuvent accomplir dans les tournois majeurs. Ce sont des défis différents. Malgré leur fiche dans ces circonstances, je vais évaluer leur rendement attentivement, a expliqué Donald, qui profitera de sa participation au Championnat de la PGA d’Amérique à Rochester.

«Je suis excité avec la panoplie de joueurs disponibles, tant les jeunes que les joueurs établis», a-t-il aussi affirmé dans un élan d’optimisme.

L’Espagnol Jon Rahm connaît une saison du tonnerre. Rory McIlroy est un incontournable alors que les Viktor Hovland, Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Justin Rose et compagnie connaissent aussi leur part de succès.

Rochester express

L’attention sur le golf

Comme Justin Thomas, Rory McIlroy n’est pas dans son assiette depuis quelques mois. L’Irlandais du Nord, loyal défenseur du circuit de la PGA et voix forte du golf professionnel dans la guerre livrée à LIV Golf depuis maintenant un an, souhaite maintenant s’attarder à son jeu. Depuis l’hiver, tous les soubresauts en coulisses des parcours drainent énormément son énergie, lui qui est impliqué dans divers comités. Il a raté les couperets au Players et au Masters, ce qui l’a incité à prendre une pause lors de la Classique Héritage. Comme il s’agissait de sa deuxième absence à un « tournoi de prestige », il a hérité d’une amende de 3 M$. À ses cinq sorties depuis mars, il a enregistré deux top 5. Pour remettre son élan à point, il a travaillé avec son instructeur Michael Bannon la semaine dernière. Tiger Woods aurait aussi ajouté son grain de sel alors qu’il y aurait aussi vu un petit défaut lors du Championnat Wells Fargo où il a pris le 47e rang.

Spieth n’a pas encore renoncé

Il ne faut pas exclure trop rapidement Jordan Spieth de l’équation au Championnat de la PGA où il cherche à compléter son grand chelem. Ayant été contraint à se désister du tournoi AT&T Byron Nelson dans son patelin de Dallas, le Texan s’est promené à Rochester avec un bandage au poignet et à l’avant-bras gauche. Ce qui ne l’a pas empêché de se livrer à une intense séance de pratique de plus d’une heure. Il a ensuite affronté le parcours East d’Oak Hill, où l’herbe longue est fournie et épaisse. Aujourd’hui, il doit décider de sa participation au championnat.

17 joueurs de LIV Golf

À cette 105e édition du Championnat de la PGA d’Amérique, 17 golfeurs de LIV sont présents alors qu’ils devaient être 18. Martin Kaymer s’est désisté.