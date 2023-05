[À VOIR] Ses prouesses sur une roue font tourner les têtes à Québec

Un homme de Québec qui fait tourner les têtes dans les rues de la ville avec ses prouesses sur sa gyroroue est même devenu une vedette sur les réseaux sociaux avec ses vidéos qui cumulent des millions de vues.

Bien installé sur sa roue, Hugues Filiault ne laisse personne indifférent sur son passage. En ce début d’après-midi ensoleillé à la place Jean-Béliveau, l’unicycliste attire les regards, quelques instants avant de rencontrer Le Journal.

Son véhicule à une roue n’est pas encore bien connu du grand public, mais il l’est assurément sur TikTok, où certaines de ses vidéos ont été vues par des millions de personnes. Un peu malgré lui, il est devenu une «vedette» de la gyroroue à Québec. Sur le populaire réseau social, il compte près de 200 000 abonnés.

«Au début, j’étais un peu gêné. Je ne suis pas le genre de gars qui se filme. Je ne suis pas de cette génération-là. Mais depuis un certain temps, je ne sors jamais sans ma caméra», raconte l’homme de 40 ans, qui avait d’abord reçu une commandite d’une boutique de Montréal pour filmer ses faits d’armes.

Aux abords du Château-Frontenac, dans les parcs de la ville et sur des boulevards achalandés, tous les terrains de jeu sont bons pour exercer sa passion. Il collectionne les sauts et les descentes d’escalier. «Sur ma roue, je me sens libre. C’est un feeling indescriptible. Quand je pars en roue, c’est pour m’amuser, m’évader», s’enthousiasme-t-il.

Un mode de vie

Pour la famille de Hugues Filiault, la gyroroue est même devenue un mode de vie. Sa conjointe est elle aussi une adepte. Le couple n’hésite pas à «prendre la roue pour aller déjeuner à Donnacona et revenir à Québec».

C’est en 2020 que Hugues Filiault a découvert ce moyen de transport après avoir croisé une gyroroue en pleine rue. Le coup de foudre a été immédiat. Il s’en est rapidement procuré une et en a acheté d’autres au fil du temps. À la maison, il a maintenant sept gyroroues.

Il utilise ses machines à une roue pour aller travailler et même faire des commissions. «C’est économique. Je peux faire 100 kilomètres et ça va me coûter 15 cents d’électricité. Et c’est écologique», ajoute-t-il.

Un rôle d’ambassadeur

Hugues Filiault sait bien qu’ils ne sont qu’une poignée d’adeptes à piloter une gyroroue à Québec. Il se fait donc un point d’honneur de jouer le rôle «d’ambassadeur pour [son] sport».

S’il pousse parfois la note lors de certaines cascades, il s’assure de le faire dans des endroits libres et qui ne risquent pas de déranger les gens. «J’ai quand même une part de responsabilité [...] Les gens me suivent. Les jeunes me regardent faire. Si je commence à me promener tout le temps sans casque et à donner le mauvais exemple, je n’aide pas mon sport.»

L’unicycliste indique ne pas être embêté par les policiers, qui sont surtout curieux d’en savoir plus quand ils le croisent dans les rues. «Ils me reconnaissent de TikTok. Ils veulent savoir c’est quoi. Et je me fais un plaisir de leur expliquer.»

Les agents de police peuvent remettre un constat d’infraction aux adeptes de gyroroue puisque ce mode de transport n’est pas «encore légalement un véhicule exempté d’immatriculation.»

Projet pilote

La SAAQ a lancé un projet pilote en août 2018 pour étudier les trottinettes électriques. D’abord prévu pour une durée de trois ans, le projet pilote a été prolongé jusqu’en septembre 2023.

Le ministère des Transports du Québec effectue lui aussi une réflexion sur les appareils comme la gyroroue.

Hugues Filiault a bien hâte de voir quelle réglementation encadrera la pratique de son sport. Il espère aussi qu’elle ne sera pas trop restrictive pour les utilisateurs. «Ce mode de transport, c’est un peu l’avenir. On espère qu’il n’y aura pas trop de barrières pour ceux qui veulent en faire.»