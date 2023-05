Édouard Julien et Nathan Landry: des modèles pour les jeunes de la LBJÉQ

Édouard Julien est le plus récent joueur ayant évolué dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) à avoir atteint le baseball majeur. Bien avant de porter les couleurs des Twins du Minnesota plus tôt cette saison, il a revêtu l’uniforme des Diamants de Québec en 2017. Il n’avait alors que 18 ans.

Évidemment, le saut de Julien dans les grandes ligues a été inspirant pour tous les jeunes Québécois qui s’apprêtent à amorcer leur nouvelle saison dans la LBJÉQ.

«De voir un Québécois accéder au baseball majeur, ça donne de l’espoir de peut-être se rendre-là un jour», vient témoigner Liam Marcoux, une recrue de 17 ans chez les Aigles junior élite, à Trois-Rivières.

«Un modèle comme Édouard Julien vient paver la route pour les plus jeunes joueurs, a corroboré Louis Ager, un vétéran de 22 ans avec la formation trifluvienne. C’est le cas aussi pour Nathan Landry, un ancien coéquipier chez les Aigles qui est maintenant dans les filiales des Red Sox. Ça vient prouver aux plus jeunes que tout est possible. C’est inspirant!»

Marcoux et Ager étaient présents, mardi après-midi à Trois-Rivières, lors d’une conférence de presse organisée par le circuit rassemblant plusieurs joueurs figurant parmi les meilleurs au Québec.

«Souvent, on a tendance à dire que pour se développer, il faut aller ailleurs, comme dans les collèges américains, mais ça reste que la Ligue de baseball junior élite du Québec demeure aussi une très belle option», a estimé Ager.

Ça commence samedi!

La 77e saison de la ligue junior élite doit donc prendre son envol le samedi 20 mai. Cinq matchs sont prévus à l’horaire, dont celui entre les Pirates de Laval et les Orioles, dès 14h à Montréal, soit au Stade Gary-Carter. Un programme double est annoncé à St-Eustache alors que les Bisons recevront le Rocket de Coaticook. Deux parties sont aussi prévues à LaSalle, où les Voyageurs de Jonquière rendront visite aux Cardinals.

La LBJÉQ est composé d’un total de 13 formations régulières. Charlesbourg, Gatineau, Granby, Longueuil, Québec, Repentigny et Trois-Rivières s’ajoutent au portrait tandis que l’équipe des 16 ans et moins de l’ABC affronte une fois chaque équipe.

Les Aigles au Championnat canadien

Avant même le début de la saison, il est par ailleurs déterminé que les Aigles de Trois-Rivières participeront au Championnat canadien, au début du mois d’août, au Manitoba. Ce projet a été rendu possible à la suite d’une entente avec les dirigeants de la LBJÉQ.

«Les Aigles forment une très bonne équipe qui va bien représenter le Québec à ce tournoi-là», a noté le commissaire de la LBJÉQ, Rodger Brulotte, qui est également un collègue au Journal.

«Ça vient ajouter un défi supplémentaire à notre saison car nous visons vraiment le championnat des séries dans la LBJÉQ, a pour sa part commenté Ager. C’est notre grand objectif!»,