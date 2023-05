François Allaire dévoile la «grande décision» des Panthers

Contrairement à bien des gens, François Allaire n'est aucunement surpris du parcours en séries éliminatoires des Panthers de la Floride.

C'est du moins ce qu'il a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mardi.

«C'est un honneur de se retrouver parmi les quatre dernières équipes. Il y a des gens qui sont surpris, mais il faut aussi dire qu'on a presque la même formation que l'an dernier. On avait gagné le trophée pour la meilleure équipe de la saison régulière, on a donc encore des bons éléments. Cette année, ça clique plus que l'an dernier dans les séries.»

Le consultant des Panthers a même révélé que tout a changé lorsque Paul Maurice a décidé de revenir avec Sergei Bobrovsky pour la cinquième rencontre de la série contre les Bruins.

«Quand Bobrovsky est revenu, son premier match n'a pas été extraordinaire. C'était une grande décision de l'entraîneur de revenir avec lui pour le cinquième match contre Boston. C'est là que la dynamique de la série a changé. Depuis ce temps, Bobrovsky joue comme un gardien étoile.»

Le Québécois tient toutefois à rappeler que son équipe n'aurait même pas participé aux séries, si ce n'était pas de la fin de saison spectaculaire d'Alex Lyon.

«Alex Lyon a été extraordinaire en fin de saison. Dans les six derniers matchs, il a été chercher 11 points sur 12. C'est ce qui a fait la différence à la fin. C'était juste assez pour faire les séries. Bobrovsky revenait d'une maladie et n'était pas encore à 100% au début des séries. Ça faisait notre affaire d'avoir Lyon pendant trois matchs.»

Allaire a terminé l'entrevue en donnant un vote de confiance à son ancien protégé, Patrick Roy, qui pourrait effectuer un retour dans la LNH la saison prochaine.

«Patrick en a tellement fait dans la LHJMQ. C'est certain qu'il est prêt. Ce sera à lui de prendre la décision, si une opportunité se présente. Il montre à tout le monde qu'il est capable d'avoir des résultats avec n'importe quelle équipe.»

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.