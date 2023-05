François Legault, le politicien bien-aimé, émotif, mais pragmatique

Le premier ministre caquiste est un homme dont ses adversaires et les médias semblent sous-estimer les talents de politicien.

Dans le contexte actuel, le vote de confiance à hauteur de 98,61 % qu’il a reçu de ses membres dimanche dernier en dit long sur lui.

Il dirige un parti à son image dans laquelle un grand nombre de Québécois se reconnaissent. Il n’a ni la flamboyance, ni les qualités oratoires, ni la faconde, ni l’ambiguïté des premiers ministres qui ont dirigé le Québec depuis la Révolution tranquille.

C’est la raison pour laquelle ses partisans se sentent très à l’aise avec lui. François Legault est un émotif doublé d’un pragmatiste. Il ne se présente pas comme un sauveur. Il n’a pas une vision messianique pour le Québec et il est habité par le doute.

Il s’excuse, ce qui agace terriblement ses adversaires. Il peut faire preuve également de complaisance. Il est brouillon, mais il est capable d’attaquer sans ménagement et aussi de se contredire si nécessaire.

La pandémie a révélé le bon père de famille en lui. Capable de rassurer les Québécois, de souffrir avec eux, d’être parfois inquiet comme eux.

Un chef protégé

Durant le congrès de la CAQ à Sherbrooke, bien malin aurait été le journaliste qui, en causant avec les membres du parti, aurait pu trouver des militants prêts à critiquer leur chef.

Il faut avoir connu les congrès du PQ durant les années sous René Lévesque et ses successeurs pour se rappeler que des factions péquistes démolissaient publiquement leur chef devant des journalistes ravis de faire la manchette le lendemain.

Aujourd’hui, François Legault, en s’affirmant comme le chef de la CAQ, seul parti qui rallie le plus de nationalistes au Québec, indique clairement qu’il s’apprête à déclarer la guerre au PQ, qui domine désormais Québec solidaire dans les intentions de vote.

La CAQ nationaliste et le PQ souverainiste, voilà le nouveau couple de frères ennemis. Cela annonce une reprise plus vigoureuse des débats à l’Assemblée nationale, mais aussi face au gouvernement Trudeau.

Qui eût cru que le succès politique de François Legault, entouré de ministres nationalistes, certes, mais qui chérissent avant tout l’économie, redessinerait à court terme l’avenir politique du Québec ?

Affrontement

La politique d’immigration du gouvernement Trudeau avec ses objectifs de 500 000 immigrants par année au Canada alors que le premier ministre Legault affirme haut et fort que le Québec ne peut en recevoir plus de 50 000 amène le Québec vers un affrontement politique majeur, dramatique même, avec le Canada.

François Legault ne pourra continuer à annoncer des matins qui chantent pour l’économie du Québec sans contrecarrer l’offensive fédérale qui obligerait le Québec à tripler le nombre de nouveaux émigrants à 150 000 par an. Sinon, comment espère-t-il empêcher la fin du Québec francophone ? La loi du nombre étant incontournable, nous signerions ainsi notre disparition du continent nord-américain.

Jusqu’à maintenant, François Legault n’a pas trahi le Québec. Mais il en connaît les faiblesses et les peurs, qui sont aussi les siennes. Il sait qu’il faut être au pouvoir pour gagner ce combat et non dans l’opposition.

Et il sait que les Québécois sont plus compliqués qu’ils ne veulent l’admettre.